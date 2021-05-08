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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi

DHA

Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Seyran Sincar (62), kronik böbrek yetmezliği olduğu için diyalize bağlı yaşayan kızı Esma Sincar'a (32) böbreğini verdi. Sincar, kızını çok sevdiğini ve rahatsızlığından kurtardığını söylerken, Esma ise "Anneme ne kadar teşekkür etsem az. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Onu çok seviyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, çok mutlu oldum. Annemin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.
Mardin'in Savur ilçesinde oturan Esma Sincar, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle bir süre önce diyalize bağlı yaşamaya başladı. Kızının bu durumuna dayanamayan Seyran Sincar, Esma için böbreğini vermeyi kararlaştırdı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne başvuran Sincar'ın, yapılan tetkikler sonucu, böbreğinin kızıyla uyuştuğu belirlendi. İl dışında yaşadıkları için alıcı ve verici nakil hazırlıklarının ardından anne ile kızını aynı anda ameliyata alan doktorlar, kapalı yöntemle Seyran Sincar'dan aldıkları böbreği Esma'ya nakletti.
'İKİNCİ BİR HAYATIM OLACAK'
Sağlığına kavuşan Esma Sincar, teşekkür ettiği annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Diyalize gittiğimde sanki ölüme gidiyordum. Annemin kanı uyuştuğunda o kadar mutlu oldum ki anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Anneler Günü'nü kutluyorum, onu çok seviyorum. Bu süreçte o kadar desteği oldu ki bana, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, o kadar mutluyum. İkinci bir hayatım olacak annemin böbreğiyle" diye konuştu. 
Seyran Sincar da kızını çok sevdiğini belirterek, "Kızım ile yalnız yaşıyoruz. Onu çok sevdiğim için böbreğimi verdim ve kurtardım kızımı" dedi.
'NAKİL, ANNE FEDAKARLIĞINININ İSPATI OLDU'
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise naklin Anneler Günü'ne denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Annenin evladı için her türlü fedakarlığı yaptığı gibi organını da verebileceğinin ispatı olduğunu belirten Akdağ, şöyle konuştu: 
"Böbrek yetmezliği olan bu hastamız, geçen hafta itibarıyla üniversite hastanemizde yatırılarak, organ nakliyle ilgili hazırlıklar yapıldı. Bilimsel kurulun nakil kararı almasından sonra anneden kızına bir nakil süreci söz konusu oldu. Tabi bu anlamlıdır, özellikle Anneler Günü'ne denk geliyor olması da anlamlıdır. Hakikaten annelik farklı bir şey, tabi ki bir kişinin kendi evladına her türlü fedakarlığı yaptığı gibi organını da verebilirliğinin ispatı bugün bu hastalarımızla gerçekleşmiş oldu. Geçen hafta laparoskopik kapalı bir metotla annesinden böbrek alındıktan sonra aynı seansta kızına iyi bir cerrahi müdahaleyle nakil yapılmış oldu. Bir haftalık takip ve tedaviden sonra bugün sağlıkla evlerine gönderiyoruz. Mutluyuz çünkü hem nakil sürecinde hem alırken hem nakli verirken hem de bu 2021'in Anneler Günü'nde bir annenin kızına böbreğini nakletmesi, gerçekten sevindirici bir şey. Hastane olarak biz organ nakliyle ilgili koronovirüs salgınından dolayı ara vermiştik. Dicle Üniversitesi Hastanesi ve organ nakli ekibi olarak arkadaşlarımız canla ve gönülle çalışarak tekrar bu süreci aktif hale getirdiler, bundan sonraki süreçte de devam edecekler." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-05-08 11:07:10

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