Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok

DHA

Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da her ikisi de koronavirüse yakalanıp, tedavi ile hastalığı yenen 2´şer çocuk annesi hemşireler Perihan Fidan (35) ile Esin Çağlar, Anneler Günü´nde tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu. Anne ve babasını koronavirüsten kaybeden Perihan Çağlar, annesiz ilk Anneler Günü'nü geçireceğini belirterek, "Anneler Günü'nü annemsiz ilk defa geçireceğim, çok zor. Diğer çocuklar annesiz geçirmesin. Benim yaşadığım acıyı hiç kimse yaşamasın. Hem annesiz hem babasız ilk Anneler Günü ve ilk bayram, elini öpeceğim kimse yok, o yüzden herkes dikkat etsin" dedi. 
Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 15 yıldır hemşire olarak görev yapan Perihan Fidan, anne ve babasını koronavirüsten kaybetti. Hastalığa kendisi de yakalanan 2 çocuk annesi Fidan, zorlu geçen tedavi sürecinde öleceğini ve çocuklarını bir daha görmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.
'BEN ANNEMSİZ GEÇİRECEĞİM, DİĞER ÇOCUKLAR ANNESİZ GEÇİRMESİN'
Annesiz ilk Anneler Günü'nü geçireceğini ve kendisi gibi başkalarının da annesiz kalmaması için kurallara uyulmasını duygu dolu sözlerle anlatan Fidan, "Ağustos ayında annemi, kasım ayında da babamı koronavirüsten kaybettim. Ocak ayında da kendim koronavirüse yakalandım ve ağır bir şekilde atlattım. İlk günler psikolojim çok bozulmuştu. Çünkü anne ve babamı kaybettiğim için acaba `bana da mı bir şey olacak, çocuklarım bensiz mi kalacak´ düşüncesiyle yıprandım. İki kızım var biri 6, biri de 9 yaşında. Çocuklarımı doya doya öpemiyorum, sarılma yok, mecburi bakımları dışında hiçbir şekilde temasımız olmuyor. Annemsiz ilk Anneler Günü, ben annemsiz ilk defa geçireceğim, çok zor. Diğer çocuklar annesiz geçirmesinler, o yüzden lütfen dikkat edelim. Benim yaşadığım acıyı hiç kimse yaşamasın hem annesiz hem babasız ilk Anneler Günü ve ilk bayram, çok zor, elini öpeceğim kimse yok bu bayramda, o yüzden herkes dikkat etsin" dedi.
'ÖLECEĞİMİ VE ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALACAĞINI DÜŞÜNDÜM'
Aynı hastanede görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Esin Çağlar da koronavirüs tedavisi görürken öleceğini ve çocuklarının annesiz kalacağını düşündüğü için sürekli ağladığını ifade etti. Çağlar, "Yakın zamanda koronavirüsü geçirdim, çok zorlu bir süreçti. Hem çalışmak hem koronavirüsü geçirmek, her ikisinde de zorluklarımız oldu. Hastanede yattım, açıkçası öleceğimi düşündüm, yani yolun sonuna geldiğimi düşündüm, bu kadar zordu. Çocuklarımın annesiz kalacağını düşündüm, sürekli ağlıyordum, iyileşebileceğim umudumu yitirmeye başlamıştım diyebilirim. Ben iyileşip döndükten sonra yeniden doğduğumu düşündüm, ikinci hayatım diye düşünüyorum hep. Bu virüs, hiç inatlaşacak, hafife alınacak bir şey değilmiş, bunu da gördük" diye konuştu.
'BU HAFİFE ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL, LÜTFEN TEDBİRLERE UYUN'
Bu Anneler Günü'nün kendisi için daha anlamlı olduğunu kaydeden Esin hemşire, hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak çocuklarına sarıldığını söylerken gözyaşına hakim olamadı. Her gün bu şekilde ağladığını ifade den Esin Çağlar, sağlıkçı bir anne olarak herkesten tedbirlere uymalarını isteyerek, şunları söyledi:
"Bu Anneler Günü benim için daha anlamlı, ikinci kez doğduğumu düşünüyorum çünkü. Hastanedeyken, çocuklarıma kavuşabilmek için her gün dua ediyordum. Hastaneden çıktıktan sonra ilk işim onlara kavuşurken sarılmak oldu. Ben her gün bu şekilde ağladım, çünkü onlara kavuşamayacağımı düşündüm hep. Tek düşüncem onlardı. Şimdi her kesten şunu istiyorum, lütfen tedbirlere uyun, maskenizi takın, aşınızı olun. Gerçekten zor bir süreç ve bu hafife alınacak bir şey değil. Sağlıkçı bir anne olarak tedbirlere uymalarını istiyorum, hep birlikte bir güç olalım ve bu Covidi ülkemizden gönderelim. Artık hayatımızda Covid kelimesi olmasın, hastalığı olmasın, bunu istiyorum herkesten." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-05-08 12:14:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu
Diyarbakır’da tam kapanma devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tam kapanma devam ediyor
Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi
YEREL HABERLER Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi
Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in ...
Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı
Diyarbakır’da bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram temizliği başladı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
YEREL HABERLER Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
YEREL HABERLER 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde ...
Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi ...
Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek
YEREL HABERLER Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek
YEREL HABERLER Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da ...
Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi ...
PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal bırakılmasına ailelerden destek
YEREL HABERLER PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal ...
Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü
YEREL HABERLER Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü
Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı
YEREL HABERLER Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya ...
DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
YEREL HABERLER DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan ...
Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
YEREL HABERLER Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, temizlik seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, ...