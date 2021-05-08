Altı Nokta Körler Derneği, Beykent Üniversitesi Rektörü Ferman’ı istifaya davet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altı Nokta Körler Derneği, Beykent Üniversitesi Rektörü Ferman’ı istifaya davet etti

İHA

Altı Nokta Körler Derneği, Beykent Üniversitesi Rektörü Ferman’ı istifaya davet etti

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın bir televizyon kanalında engelli vatandaşlara yönelik sarf ettiği sözleri kınayarak rektörü istifaya davet etti.
Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın bir televizyon kanalında gerçekleştirilen canlı yayında, ekonomi konusunda yaptığı değerlendirmelerde; enflasyon olgusunu, iktisat biliminin kuram ve kurallarıyla, bilimsel olarak açıklamak yerine; sözde anlaşılmak için özel gereksinimi olan çocukları ve ailelerini ayrımcı ifadelerle, aşağılayacak şekilde açıklamalar yaptığını ileri sürdü. Karakaş, “Akademisyen sıfatıyla ifade edilen bu talihsiz beyanlar; en hafif tabirle insanlık onuruna karşı işlenen ve bütün uluslararası insan hakları metinlerinde tanımlanan ayrımcılık suçunu oluşturmaktadır. Prof. Dr. Ferman’ın sözde ekonomi alanında daha iyi anlaşılmak kastıyla kullandığı bu ifadeler, toplumda kötü, olumsuz yanlış ve değersiz olarak anlatılagelen olguların, engellileri ve engel gruplarını kullanarak, örneklendirilmesi alışkanlığının bir yansıması olup, tarafımızca kabulü mümkün değildir ve bu anlayışla sonuna kadar mücadele edilmesi gerekmektedir. Toplum nezdinde işlenen bu suçun ardından, baskılar sonucu dilenen kuru ve samimiyetsiz bir özrün, bu ifadelere muhatap olan engelliler, aileleri ve derneğimiz açısından hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi olarak, bir üniversitenin başında rektör sıfatıyla bulunan Prof. Dr. Murat Ferman’ın derhal görevinden istifa etmesini, görevinde kalmaya devam etmesi halinde, ilgili makam tarafından görevinden alınmasını talep ediyoruz. İşlenen bu suç karşısında, telafi edilemeyecek biçimde rencide edilen engelli üyelerimiz ve ailelerinin manevi haklarının korunması ve savunulması için hukuk önünde her türlü dava ve talep haklarımızı kullanacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
YEREL HABERLER Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini ...
Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu
Diyarbakır’da tam kapanma devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tam kapanma devam ediyor
Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi
YEREL HABERLER Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi
Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır semalarında görülen sıralı ışıklar, Çin'in ...
Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Fatih ve Uyanış etkinlikleri için geri sayım başladı
Diyarbakır’da bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram temizliği başladı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
YEREL HABERLER Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
YEREL HABERLER 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde ...
Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi ...
Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek
YEREL HABERLER Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek
Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs fırıncı esnafını da vurdu
Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek
YEREL HABERLER Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek
Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da yaşama tutunmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ülkelerindeki savaştan kaçan göçmenler Diyarbakır'da ...
Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi ...
PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal bırakılmasına ailelerden destek
YEREL HABERLER PKK'lıların teslim olması için dağlara kartpostal ...
Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü
YEREL HABERLER Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü
Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı
YEREL HABERLER Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya ...
DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
YEREL HABERLER DÜ’ye YÖK'ten ‘engelsiz üniversite’ ödülü
Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor
Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Seyrantepe kavşağı düzenleniyor
Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ilaçlama ekipleri işbaşında
Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan çıkıyor"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'da su, sorun olmaktan ...
Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı
YEREL HABERLER Silvan'da üzüm bağları ilaçlandı