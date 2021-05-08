Kısıtlamada tarihi surlara çıktı, düşerek ağır yaralandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında surlara çıkan bir genç düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Sur ilçesi Urfa Kapı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., (25) sokağa çıkma uygulaması olmasına rağmen uyuşturucu madde kullanmak için tarihi surlara çıktı. Urfa Kapı bölgesinde bulunan burcun içine giren S.K., karanlıkta dengesini kaybederek burcun içine taşların üstüne düştü. Düşerken attığı çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.’yı kanlar içerisinde yerde buldu. ilk müdahalenin ardından S.K., ambulansla hastaneye sevk edil. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.