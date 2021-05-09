Diyarbakır'da tam kapanma denetimlerle sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlamıştı. Tam kapanmanın 10’uncu gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların kısıtlamadan muaf olanlar dışında boş kaldığı görüldü.

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi. Denetimler sırasından kısıtlama kurallarını ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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