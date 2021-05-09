Amed Sportif Faaliyetler’de genç isimlerin performansı beğeni topladı

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 20202021 sezonu sona ererken, Amed Sportif Faaliyetler’de gençlerin başarılı performansı alkış topladı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 57 puanla ligi 8’inci tamamladı. Amedspor, son maçında altyapıdan gelen 11 oyuncuya ilk kez kadroda yer verdi. Bu isimlerden Mehmet Nur Aslan 2 ve Mustafa Papatya 1 gol kaydetti. Gençlerin başarılı performansı alkış topladı.

Öte yandan kulüp yönetimi 12 Haziran tarihi için Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı aldı.

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