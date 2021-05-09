Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, 615'inci gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle yaptığı iftar programında konuşmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek, "Evlatlarımız için çağrı yapan Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylem başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılan 24 aile daha evlatlarına kavuştu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi aralıksız sürerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle evlat nöbetindeki kadınlarla İstanbul'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütü PKK tarafından kaçırılanların teslim olması için yaptığı çağrı evlat nöbetindeki aileler için umut oldu. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmaya ve eylemlerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

'FIRSATINI BULAN KAÇSIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerinin ilk gündün bu yana destek olduğunu aktaran Begdaş, "Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz, evlatlarımızı istedi. İlk günden beri yanımızdadır, hangi çocuk geldiyse ailesine verdi. Herkes istiyor çocuklarımız gelsin, güvenlik güçlerimiz de Türkçe ve Kürtçe yazılı mektuplar atıyor çocuklarımızın teslim olması için. Demek ki, çocuklarımız zor bir yerdeler ki gelemiyorlar. Fırsatını bulan kaçıp geliyor. Cumhurbaşkanımız bu işi bitirecek, ama geç ama arken bu iş bitecek. Biz burada eylemdeyiz, nerede olursak olalım eylemimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlk günden beri yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Sadece kendi evladıma değil tüm evlatlara sesleniyorum, fırsatını bulan kaçsın, gelip teslim olsunlar, ceza yok, bu yol yol değil. Çocukları giden diğer ailelere de sesleniyorum, geç kalmış değilsiniz, siz de gelin bu işe son verelim, bu hasret bitsin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-05-09 14:07:41



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