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Salgının kahramanları Anneler Günü'nde de görevlerinin başında Sağlık görevlileri, Anneler Günü'nü evlatlarıyla hastaneden görüntülü görüşerek kutladılar Sağlıkçı anneler: "Birçok annenin evladını, birçok evladın da annesini kaybettiğine şahit olduk"

İHA

Salgının kahramanları Anneler Günü'nde de görevlerinin başında Sağlık görevlileri, Anneler Günü'nü evlatlarıyla hastaneden görüntülü görüşerek kutladılar Sağlıkçı anneler: "Birçok annenin evladını, birçok evladın da annesini kaybettiğine şahit olduk"

Korona virüs salgınının başladığı günden beri görev başında olan sağlık çalışanı anneler, Anneler Günü'nü de görevlerinin başında geçirdi. Çocukları, hastanede görevleri başında olan hemşire annelerini arayarak günlerini kutladı.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor. Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanlarından aynı zamanda anne olanların büyük bölümü Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçiriyor. Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşirelerden Ayşe Gülsen Kayacan ve Gülhan Can da özel günü çocuklarından ayrı hastanede görevleri başında geçirdi. Çocukları, hastanede görevleri başında olan annelerini cep telefonları ile görüntülü arayarak günlerini kutladı.

"Birçok gebe anne ve anne adayını kaybettik"
Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Başhemşire Yardımcısı Ayşe Gülsen Kayacan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerde çocuklarından uzakta olduğunu söyledi. Bazen telefonların yeterli kalmadığını belirten Kayacan, "Bir evlat olarak anne ile olmak istiyoruz. Çocuklarımızla olmak istiyoruz. Maalesef 1,5 yıldır o kadar yoğun çalışıyoruz ki evimizi bile unuttuk diyebiliriz. Gün aşırı buradayız. Bütün ekip olarak, bütün anneler, babalar, bütün arkadaşlarımız artık bugünün vesilesi ile bütün annelere de seslenelim; sosyal mesafe kuralına uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım. Bari şu tam kapanma olayında kurallara uyalım. Maalesef uymadıkları için bizler hep hastanedeyiz. Hep hastalarlayız. Birçok gebe anneyi kaybettik, annelerimizi kaybettik. Annelerimiz çok değerli. Buruk bir his, annemin yanında olmak isterdim özellikle bugün. Çocuklarım da bu özel günde benimle olmak isterlerdi. Buruk bir gün yaşıyoruz" dedi.

"Annemi kaybettim, ondan ayrı olmak farklı bir acı, kızımdan ayrı olmak da ayrı bir acı veriyor"
Yanık servisinde görevli hemşire Gülhan Can ise bir anne olarak çocuğundan uzakta çalışabilmenin çok zor olduğunu ifade etti. Hemşire Can, "Her şekilde görevimizin başındayız. Bir anne olarak, her şeyden fedakarlık ederek, çocuğumuzdan bile ayrı kalarak buradaki hastalarımıza şifa olmak için buradayız. Halkımızdan isteğim bu kısıtlamalara uymaları. Annemi kaybettim. Ondan uzakta olmak ayrı bir acı veriyor. Kızımdan ayrı olmak da ayrı bir acı veriyor. Bunun bence bir tarifi yok. Annesini kaybetmiş biri olarak bunun, acının bir tarifi olmadığını düşünüyorum. Annesini seven herkes lütfen evinde kalsın, annelerini daha uzun süre görebilmeleri için" diye konuştu.

"Birçok annenin evladını, birçok evladın da annesini kaybettiğine şahit olduk"
Korona virüs servisinde görevli Güler Tegiş de annelerinden, çocuklarından uzakta olduklarını kaydetti. En azından birileri için burada olduklarını vurgulayan hemşire Tegiş, "Hastaları iyileştiriyoruz. Bir yandan burukluk, diğer yandan da güzel şeyler yaşıyoruz. Biz burada birçok annenin evladını kaybettiğine şahit olduk. Birçok evladın da annesini kaybettiğine şahit olduk. Bunları engellemek için lütfen kurallara uyalım" şeklinde konuştu.
Çocukları, sağlık çalışanı annelerini görüntülü arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

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