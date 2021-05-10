Dicle Nehrinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Nehri kenarında binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Bu durum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyü ve Ortaviran Mahallesi'nden geçen Dicle Nehrinde son günlerde binlerce balık telef olup kıyaya vurdu. Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu. Çocuklarını nehir kenarına gönderemeyen vatandaşlar, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.

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