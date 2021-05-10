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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kuraklık tarımsal sulamadaki elektrik faturasını artırıyor"

İHA

"Kuraklık tarımsal sulamadaki elektrik faturasını artırıyor"

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık çiftçilerin enerji maliyetini yeniden gündeme getirdi. Depsaş Enerji, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin geçen yıla göre yüzde 350 arttığına dikkat çekerek, su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda uyardı. Şirket çiftçileri ve sulama birliklerini biriken borçlarını ödemeye çağırdı, borçlu abone ve birliklere enerji tedariğinin durdurulacağını açıkladı.
Bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkilerken, su kaynaklarının verimli kullanımını bir kez daha gündeme getirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin görevli tedarik şirketi Depsaş Enerji’den yapılan açıklamada, hizmet bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde görülen sert düşüşle ilgili meslek odalarının ve uzmanların uyarılarının basına yansıdığına dikkat çekildi. Açıklamada meteorolojik verilere göre, bölgede yağışların geçen yıla göre yüzde 50’den fazla azaldığı belirtilerek, “2021 yılı OcakNisan döneminde kuraklık nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan enerji miktarı önceki yıllara göre yüzde 350 artmıştır. Bu tüketim artışı sadece yılın ilk dört ayında şirketimize 800 milyon TL ek yük getirmiştir. Mart 2021 itibarıyla 4,5 milyar lirayı aşan çiftçilerin elektrik borcu daha da artmaktadır” denildi.

Suyun verimli kullanımı ve ürün seçimi daha önemli hale geldi
Depsaş Enerji’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yaşanan kuraklığın su kaynaklarının verimli kullanımını ve ürün seçimini çok daha önemli hale getirdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Araştırmalarımız su kaynaklarının yüzde 70’inin tarımsal sulama amacıyla kullanıldığını gösteriyor. Bölgemizdeki su kaynaklarının zaten kısıtlı olduğunun bilincindeyiz, çiftçilerimize gerek verimli sulama yöntemleri gerekse de ürün seçimi konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca mısır ve pamuk gibi aşırı sulama gerektiren ürünler yerine farklı alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Bunu bir hizmet ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.
Şirket, başta Devlet Su İşleri (DSİ) ve sulama birlikleri olmak üzere suyun daha verimli kullanımını teşvik noktasında tüm paydaşları sorumluluk almaya davet ettiklerini belirterek, çiftçilerin vahşi sulamadan vaz geçerek damlama tekniğine yönelmelerinin maliyetlerini çok büyük oranda azaltacağını ifade etti. Bölgede tarımsal sulama ihtiyacı büyük oranda yer altından su motorları ile çekilerek karşılanıyor. Yer altı sularının kuraklık nedeniyle yıldan yıla azalması ise suya ulaşmak için daha derin kuyu açılmasını gerektiriyor. Bu durum daha fazla elektrik tüketimi ve yüksek enerji maliyeti anlamına geliyor.

“Borçlar yönetilemez hale geliyor”
Depsaş Enerji, uzun bir süredir birikmekte olan borçların, kuraklığın etkileri ile katlanarak büyüme ihtimaline dikkat çekerek, peşin aldıkları elektriği sabit fiyatlardan vadeli satan bir serbest piyasa şirketi olduklarının altını çizdi, borçlarını ödememekte direnen çiftçilere elektrik tedariğine devam etme imkanı kalmadığını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada çiftçiler ve sulama birlikleri, biriken borçlarını ödemeye davet edilerek, "Ödenmeyen her bir fatura, sadece üzerimizdeki yükü daha da artırmakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de uzun yıllardır biriken tarımsal sulama borçlarını yönetilemez hale getiriyor, uygulanan tarım modelini sürdürülemez hale getiriyor. Mart 2021 itibariyle tarımsal sulama abonelerinin şirketimize olan elektrik borçları 4,5 milyar lirayı aşmış durumdadır. Bu sürecin bu şekilde sürmesine müsaade etmemiz mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

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