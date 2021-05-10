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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da 2021 yılı sulama sezonu başladı

İHA

Diyarbakır'da 2021 yılı sulama sezonu başladı. Kentte bu yıl sulama sezonunda toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisinin sulanması bekleniyor.

Diyarbakır’da 2021 yılı sulama sezonu başladı

Diyarbakır’da 2021 yılı sulama sezonu başladı. Kentte bu yıl sulama sezonunda toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisinin sulanması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlattı. Yıldız, “Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Diyarbakır’da 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisinin sulanacak. Diyarbakır’da toplam 577 bin 670 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 491 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyoruz. Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

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