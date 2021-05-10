Evlat nöbetindeki yüreği yanık anne: "HDP’ye boyun eğmeyeceğiz"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 11'nci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 617'inci gününe girdi. Aileler İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 617 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Arslan, "Ben kızım Aysun için buradayım, almadan gitmeyeceğim, eylemi sürdüreceğim. Bu yola baş koyduk, sonuna kadar sürdüreceğiz, HDP’ye boyun eğmeyeceğiz. Kızımı HDP’den istiyorum, kızım eğer beni görüyorsa gelsin güvenlik güçlerimize teslim olsun annesine gelsin. Evlatlar inşallah teker teker gelir, dilerim Allah’tan ellerinde kimse kalmaz" dedi.

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