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5 yıldır dinmeyen acı

DHA

5 yıldır dinmeyen acı


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinin Tanışık köyü Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu şehit olan 16 kişinin yakınları, katliamın yıl dönümüne denk gelen bir bayrama daha buruk girdi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, bu acıyı unutamadıklarını söyledi.
Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından 15 ton bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylü hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Katliamın yıl dönümüne denk gelen bir bayramda yakınlarının mezarını ziyaret edenler arasında yetim kalan çocuklar da vardı.
'AYNI ACIYI AYNI TAZELİKLE YAŞIYORUZ'
Katliamda 2 kardeşi, amcası ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, yaşadıkları acının hiç dinmediğini söyledi. Her yıl dönümü geldiğinde aynı acıyı aynı tazelikle ve aynı nefretle yaşadıklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:
"Değil ki 5 yıl, bin asır da geçse bu acı dinmiyor. Yıl dönümü geldiği gün, aynı acı, aynı tazelik, aynı nefret, aynı kini yaşıyoruz biz. Geride kalan 37 yetimimiz, 8 dulumuz var. Bunların içinde küçük olanlar daha önce babalarının öldüğünü, şehit olduklarını bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar, burada olduklarını biliyorlar. Her buraya geldiğimizde acımız tazeleniyor, bu acı tarif edilemiyor. Devletimiz bizim intikamımızı aldı sağ olsun, bir tanesini Tunceli'de öldürdüler, bir tanesini de yakaladılar müebbet cezaya çarptırıldı. Devletimizden bir istirhamımız var, devletimiz bizi sivil terör mağduru olmaktan çıkarıp şehit statüsüne alsın. Bizim ve şehitlerin yetimlerinin talebi budur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın İçişleri Bakanımızdan ve Sayın Meclis Başkanımızdan bunu talep ediyoruz."
'BENİM BAŞIMA GELDİ, KİMSENİN BAŞINA GELMESİN'
Saldırıda 3 oğlunu, kardeşini ve yeğenlerini kaybeden Bayram Yaman ise, terörü lanetleyerek acısını şu sözlerle dile getirdi; "3 tane oğlumu, kardeşimi ve yeğenlerimi kaybettim. Benim başıma geldi, Allah kabul etmesin kimsenin başına gelmesin. Ben gördüm, kimse görmesin. Lanet gelsin teröre, bunların sonu inşallah gelecek. Ne istiyorlar milletten, ne hakları var bu zulmü yapıyorlar"
'BU YETİM ÇOCUKLAR BAYRAMI BABASIZ NASIL GEÇİRECEK'
Aynı katliamda ağabeyini, kuzenlerini ve yeğenlerini kaybeden Musa Yaman da yetim kalan çocukların bu bayramı babasız nasıl geçireceklerini düşündüklerini ifade ederek; "12 Mayıs 2016'da biz bu bedeli verdik. Terörü lanetliyoruz. Bizim başımıza gelen kimsenin başına gelmemiş şimdiye kadar. Geride dul kadınlar ve 38 yetim kaldı bize. Hem yıl dönümü, hem de bayram, bu yetim çocuklar bu yıl dönümünü ve bayramı nasıl geçirecekler, babasız nasıl geçirecekler, biz de onun telaşına girmişiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-05-12 10:26:39

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