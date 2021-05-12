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Diyarbakır’da Ramazan Bayramı'na özel son 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı

İHA

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı'na özel son 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı

Diyarbakır'da tatlıcıların Ramazan Bayramı mesaisi başladı. Korona virüs nedeni ile uygulanan tam kapanmanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların şehir içi ve şehir dışından taleplerini karşılamak için bayrama özel son 3 günde 6 ton tatlı üretti.
Diyarbakır'da yarım asrı aşkın süredir tatlı sektöründe öncü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Tam kapanmadan muaf tutulan tatlıcılardan Kadayıfçı Sıtkı Usta, evlerinde kalan vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanından taleplerine cevap vermek ve bayramı tatlandırmak için üç vardiyalı çalışmaya başladı. Evde kalan vatandaşların taleplerini servisle, kargoyla ve otobüsle evlerine ulaştıran Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan Bayramı için son 3 günde 6 ton tatlı üretti.

"Türkiye’nin bütün illerine otobüs ve kargo ile gönderiyoruz"
1968’den beri babasının ve kendilerinin bu mesleği yaptığını belirten Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, pandemi döneminde salonlarının kapanmasına rağmen paket satışlarında Ramazan ayında düşüş yerine yükseliş olduğunu söyledi. Bayram arifesinde bugün ve yarın için verilen sipariş miktarının şu an 6 ton civarı olduğunu kaydeden Altunbay, “3 ton baklava, 3 ton kadayıf siparişimiz var. Soğuk baklavamız daha çok rağbet görüyor. 1 tona yakın soğuk baklava siparişimiz var. Bu siparişlerin yüzde 30’u şehir dışına. Türkiye’nin bütün illerine, otobüs ve kargo ile gönderiyoruz. Bugün akşam ve yarın şehir içi siparişlerimizi teslim edeceğiz inşallah. Bizim kadayıf çeşitlerimiz fıstıklı var. Cevizli var, kaymaklı fıstıklı var, peynirli var. Fiyat olarak fıstıklı çeşitleri 75 lira kadayıf, cevizli 65 lira. Baklava çeşitleri fıstıklı olan 85, soğuk 90, fıstık sarma 130, cevizli sarma 80 lira. Fiyatlar bu yıl Ramazan ayında zam yapılacaktı. Biz o zammı bilerek yapmadık" dedi.

"Ucuz malzeme kesinlikle ve kesinlikle hilelidir"
Şeker hastalarına özel hurma suyundan yaptıkları şerbet olduğunu aktaran Altunbay, sözlerine şöyle devam etti:
"Kesinlikle şeker içinde yok. Hurma suyunu alıyoruz. Onu da sulandırıyoruz. Onu şerbetle aynı kıvama getiriyoruz. Birçok şeker hastasında denedik şekeri yükselmiyor. Herkes rahat rahat tüketebilir. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi yok. Orijinal hurma suyu ve sudan yapıyoruz. Ucuz malzeme almasınlar. Ucuz malzeme kesinlikle ve kesinlikle hilelidir. Adamlar tereyağı yerine tereyağı esansı kullanıyorlar. Fıstık yerine yer fıstığı kullanıyorlar. Antep fıstığının kilosu 150 lira. Yer fıstığının kilosu 10 lira. Benim kullandığım şeker orijinal kristal toz şeker. Onlar glikoz kullanıyorlar. Bunlar hepsi sağlığa zararlı şeyler. Kanserojen maddelerdir. Bu tatlıları birkaç kere yiyen muhakkak bir hastalık geçirecektir. Ucuz tatlı kesinlikle almayın. Ucuzsa hile vardır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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