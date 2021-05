Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde kornea nakli başarı ile yapıldı

Başarılı cerrahi işlemleri ile adından söz ettiren Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde kornea nakli yapıldı.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Türkcü, hastanın eylül ayında bir ev kazası geçirdiğini ve gözüne cam parçasının saplandığını söyledi. Doç. Dr. Türkcü, “Bu kaza sonucu korneası yırtılmış görme sınırı bir metrenin altına düşmüştü. Değerlendirmemiz sonucunda kornea nakli önerdik. Dicle Üniversitesi Kornea Bankasından gelen uyumlu korneayı 1 Mayısta hastamıza naklettik. Üçüncü günün sonunda sağlıkla taburcu ettiğimiz hastamız bir hafta sonrasında yüzde 80 oranında görme yeteneğine kavuştu. Takiplerimiz sonucu sağlığının daha iyiye gitmesini bekliyoruz” dedi.

Korneanın gözün en dış kısmında yer alan, ışığı odaklama ve gözü koruma görevine sahip saydam yapı olduğunu belirten Doç. Dr. Türkcü, “Göze gelen ışınlar ilk olarak korneadan geçtikten sonra retina tabakasına ulaşarak görme sağlanır. Bu nedenle korneanın saydamlığı görmede çok önemlidir. Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli ameliyatı aslında gözün çeşitli hastalıklar sonucu şeffaflığı bozulmuş olan kornea tabakasının sağlıklı verici korneayla değiştirilmesidir” diye konuştu.



“Her organ bağışı hayat kurtarabilir”

Organ bağışının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Türkcü, “Şu an Diyarbakır’da kornea nakli bekleyen 150 hasta bulunuyor. Ne yazık ki pandemi nedeniyle zaten az olan organ bağışlarında ciddi bir düşme var. Her organ bağışı yeni bir hayatın ışığı olabilir. Sizler de hastanelere ve aile hekimlerinize başvurarak organlarınızı bağışlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.



“Doktorumuza ve hastane ekibine sonsuz teşekkürler”

Diyarbakır’da yaşayan 37 yaşındaki Seyithan Tekin, geçirdiği kaza sonrası zor günler yaşadığını söyledi. Tekin, “Gözüme cam saplanmasıyla ciddi sıkıntılar yaşadım, neredeyse gözüm artık görmüyordu. Fatih hocama yaptığı kornea naklinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şu an durumum gayet iyi, gözüm yeniden görmeye başladı. İlgisiyle hastane personeline de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

