Kumalığı kabul etmeyince vurulan yoğun bakımdaki Emine'den doktorlara: Size güveniyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumalığı kabul etmeyince vurulan yoğun bakımdaki Emine'den doktorlara: Size güveniyorum

DHA

Kumalığı kabul etmeyince vurulan yoğun bakımdaki Emine'den doktorlara: Size güveniyorum


Murat KARATAŞSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kuma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan Emine Karakaş'ın (16), yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendisinin tedavisi ile ilgilenen doktorlarıyla konuşan Emine'nin "Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Size güveniyorum. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim" dediği duyuldu.
Olay, 4 Şubat günü Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş  amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince kuzeni Aslan Karakaş tarafından silahlı saldıya uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasteneleri'nde tedaviye alınırken, saldırgan kaçtı.  
'NE OLUR ELİNİZDEN GELENİ YAPIN'
Saldırıya uğradığı 4 Şubat gününden bugüne yaşam mücadelesi veren Emine'nin tedavi gördüğü hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Emine, doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu sözleri yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine'nin görüntülere yansıyan ifadeleri şöyle:
"Ben Emine. 16 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Ağabeyim de benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen." 
'KIZIM ONUN YÜZÜNDEN OKULA GİDEMEDİ'
Emine'nin annesi Nurcan Karakaş da 23 yıl önce kuma olarak geldiğini kızının da kaderinin kendisi gibi olmaması için çabaladığını söyledi. 12 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden 7 çocuk annesi Nurcan Karakaş, Aslan Karakaş'ın uzun yıllar kızı Emine'yi rahatsız ettiğini ifade ederek, "Kızım Emine 14 yaşındayken, amcasının oğlu Aslan Karakaş ona aşık olmuş. Kızım öğrenciydi. Okul okuyordu. Amcasının oğlu 7 çocuk babasıydı. Kızım ondan 2 yıl şiddet ve taciz gördü. Kızımı tehdit ediyordu. Kızım onun yüzünden okula gidemedi. Okumayı çok istiyordu ancak, bırakmadılar. Amcasının oğlu, 'Seni kaçıracağım' diyordu. Onun yüzünden kızım balkona ve dışarıya çıkamıyordu. 'İlla ki benimle evleneceksin' diyordu. Kızım ise, 'Hayır. Ben senin çocuğun yaşındayım. Nasıl oluyor da sana aşığım diyorsun' diyordu. Daha sonra, bir gün birlikte alışverişe çıkarken, bize ateş etti. Kızım 3 kurşunla ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Durumu kritik. Yalvarıyorum, bu adam cezasız kalmasın. Ölene kadar ceza çekmesini istiyorum. Kızım bunu hak etmemişti. Gül gibi kızımın hayatını mahvetti. Kızımın vücudu şu an felçli durumda ve makineye bağlı. Bu şekilde nefes alabiliyor. Durumu hiç iyi değil" dedi.
'KIZIMI VURAN KİŞİ HALA YAKALANMADI'
Aslan Karakaş'ın bugüne kadar yakalanmamasına tepki gösteren Nurcan Karakaş, "Başımıza ne geldiyse, üvey oğullarımın yüzünden geldi. Onlar sebep oldu. Şikayet etmeme izin vermediler. Köyden çıkmama da izin vermediler. Bu olay 4 Şubat'ta oldu. Ama kızımı vuran kişi hala yakalanmadı. Benim ciğerim çok yandı. Yalvarıyorum bana destek verin. Kızımı vuran Aslan Karakaş'ı yakalayın. Karakaş ailesinin hepsi, onun nerede olduğunu biliyor. Onlara kalsa, bu olayın üstünü kapatacaklar. Ama ben sonuna kadar bu davadan vazgeçmeyeceğim. Şikayetçiyim. Kızım ölmesin. 3 aydır diğer çocuklarımı da göremiyorum. Benim ciğerim yandı, başka anaların ciğeri yanmasın. Başka kızlar ölmesin. Devletimiz bizi sahip çıksın. Yetim çocuklarımı zorluklarla büyüttüm. Kızım onlara kurban oldu, onlar da şimdi evde rahat rahat oturuyor. Bugüne kadar zulüm çektim, dayak yedim, hakaret ettiler. Ama bundan sonra göz yummayacağım. Çocuklarım için elimden geleni yaparım. Arslan Karakaş'ın ablası ve oğlu, Balıkesir'de oturuyor. Bu adamı saklamışlar. Karakaş ailesi bu katili ortaya çıkarsın. Devletime yalvarıyorum. Bana destek verin. Kızım artık gözlerini açmıyor. Ölecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Murat KARATAŞ, Serdar SUNAR
2021-05-12 11:16:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tam kapanma ekosisteme yaradı; kirlilik azaldı, yavrular rahat büyüyecek
YEREL HABERLER Tam kapanma ekosisteme yaradı; kirlilik azaldı, ...
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde kornea nakli başarı ile yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde kornea nakli ...
Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere ...
Diyarbakır’da Ramazan Bayramı'na özel son 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Ramazan Bayramı'na özel son 3 günde 6 ...
5 yıldır dinmeyen acı
YEREL HABERLER 5 yıldır dinmeyen acı
Diyarbakır’da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
Diyarbakır Emniyeti'nden Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyeti'nden Kızılay’a kan bağışı
Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘Maket’ açıklaması
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘Maket’ ...
Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir ...
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
''Bayram bizim neyimize'' diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER ''Bayram bizim neyimize'' diyen aileler evlatlarının ...
STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor
Vatandaşlar geleneklerinden vazgeçmedi, kısıtlamaya rağmen bayram şekeri aldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar geleneklerinden vazgeçmedi, kısıtlamaya ...
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 ...
Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar ...
Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak Dürümlü katliamının üzerinden 5 yıl geçti, ailelerin yüreğine kor gibi saplanan acı geçmedi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 tonluk patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 sivil şehit oldu 12 Mayıs 2016'da yaşanan katliamın yıl dönümünün Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi, geride kalan 36 yetimin acısını ikiye katladı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini ...
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
YEREL HABERLER Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Diyarbekirspor’dan Avrupa rekoru!
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan Avrupa rekoru!
Diyarbakır’da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü ...
Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ...
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
STK'lardan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi
YEREL HABERLER STK'lardan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi