Evlat nöbetindeki aileler bayrama da buruk giriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki aileler bayrama da buruk giriyor

İHA

Evlat nöbetindeki aileler bayrama da buruk giriyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler eylemlerine korona virüs tedbirleri kapsamında kaldıkları otelde devam etti. Bir bayrama daha buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 13'üncü gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Çocuklarından ayrı Ramazan ayını bitiren aileler, bir bayramı daha buruk karşılıyor.

"Evlat nöbetine katıldığımdan dolayı PKK kızımı bana karşı kullandı"
Bursa’dan Diyarbakır’ gelen ve 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "8 yıl oldu kızım Ceylan’ın acısını çekiyorum ve yarın bayram. 16 bayramdır Ceylan’ım olmadan bayram geçiriyorum. Bana yılda 4 gün çok acı veriyor, iki bayram, bir tane de Anneler Günü ve diğeri de Öğretmenler Günü çünkü benim kızım öğretmen olacaktı. 8 yıldan sonra ilk defa 20 gün oldu, ben Diyarbakır’da evlat nöbetine katıldığımdan dolayı terör örgütü PKK benim kızımı bana karşı konuşturup kullandılar. Ben 8 yılın ardından kızımı ilk kez sosyal medyada canlı canlı gördüm. 8 yıl oldu benim Ceylan'ımın yastığı taştır, benim Ceylan'ımın döşeği topraktır, benim Ceylan'ımın yorganı kışın kardır ve benim Ceylan'ımın ömrü dağlarda taşlarda geçti. Kızımın ömrü gitti. Ben Ceylan'ımdan asla vazgeçmeyeceğim ve ben Ceylan'ımı PKK’dan alıncaya kadar evime gitmeyeceğim nöbetimi sürdüreceğim" dedi.

"Kızım yalvarıyorum çık gel"
Kızı Ceylan'a teslim olması için çağrıda bulunan göz yaşlı anne Mutlu, "Ceylan'ıma sesleniyorum; Ceylan'ım canım benim, ciğerim, ben sana aşıktım ve sen de bunu biliyorsun. Biz senden sonra paramparça bir aile olduk. Biz senden sonra aile olamadık. Biz senden sonra bir bayram yaşamadık ve senden sonra biz Ramazan aylarını yaşayamadık. Kızım, Allah rızası için bir fırsat bulduğun zaman çık gel. Sen gelmeyene kadar biz aile olamayız. Gerçekten senin ağabeyin de perişan, senin ablan ve kardeşin de perişan durumdalar. Ben artık kendimi onlara veremiyorum ve ben artık onlara annelik yapamıyorum. Kızım yalvarıyorum çık gel" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da kavşaklara bırakılan maketler tartışmaları da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kavşaklara bırakılan maketler ...
Lice’de narko-terörizm operasyonu
YEREL HABERLER Lice’de narko-terörizm operasyonu
Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Tam kapanma ekosisteme yaradı; kirlilik azaldı, yavrular rahat büyüyecek
YEREL HABERLER Tam kapanma ekosisteme yaradı; kirlilik azaldı, ...
Kumalığı kabul etmeyince vurulan yoğun bakımdaki Emine'den doktorlara: Size güveniyorum
YEREL HABERLER Kumalığı kabul etmeyince vurulan yoğun bakımdaki ...
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde kornea nakli başarı ile yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde kornea nakli ...
Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Memur-Sen heyetinden evlat nöbetindeki ailelere ...
Diyarbakır’da Ramazan Bayramı'na özel son 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Ramazan Bayramı'na özel son 3 günde 6 ...
5 yıldır dinmeyen acı
YEREL HABERLER 5 yıldır dinmeyen acı
Diyarbakır’da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
Diyarbakır Emniyeti'nden Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyeti'nden Kızılay’a kan bağışı
Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘Maket’ açıklaması
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ‘Maket’ ...
Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kızılaylı kadınlar, cezaevinde kalan kadınlarla bir ...
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor (2)
Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki heykeller tartışılıyor
''Bayram bizim neyimize'' diyen aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER ''Bayram bizim neyimize'' diyen aileler evlatlarının ...
STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER STK temsilcilerinden İsrail'e tepkiler sürüyor
Vatandaşlar geleneklerinden vazgeçmedi, kısıtlamaya rağmen bayram şekeri aldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar geleneklerinden vazgeçmedi, kısıtlamaya ...
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 ...
Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar ...
Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini öpecekleri babaları olmayacak Dürümlü katliamının üzerinden 5 yıl geçti, ailelerin yüreğine kor gibi saplanan acı geçmedi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 tonluk patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 sivil şehit oldu 12 Mayıs 2016'da yaşanan katliamın yıl dönümünün Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi, geride kalan 36 yetimin acısını ikiye katladı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK yüzünden bayramda ellerini ...
Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
YEREL HABERLER Güneydoğu'da kuraklık alarmı; rekolte kaybı yüzde 80
Diyarbekirspor’dan Avrupa rekoru!
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan Avrupa rekoru!