Bağlar Belediyesinden Filistin halkına bayraklı destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla hizmet binasının girişine Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Mescidi Aksa'nın resminden oluşan dev pankart astı.

Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından hazırlanan bayrak ve poster, Bağcılar Mahallesi havaalanı yolu üzerinde yer alan Bağlar Belediyesi Şehit Polis Atakan Arslan ek hizmet binasının girişinde dalgalanmaya başladı.



"Zalimin karşısında, mazlumun yanındayız"

İşgalci İsrail devletinin Ramazan ayında terör estirerek Müslümanların kutsallarına saldırdığını belirten Başkan Beyoğlu, “İlk kıblemiz Mescidi Aksa ve Filistinli mazlum kardeşlerimize bu mübarek ayda saldırarak İslam dünyasının ahını alan zalim Siyonist İsrail devletini lanetliyoruz. Peygamber efendimiz, ‘Bir zulmü engelleyemiyorsanız zalimi kalbinizle buğz edin’ diye buyuruyor. Türkiye her zaman olduğu gibi bu kutlu davada en anlamlı duruşu sergileyen İslam ülkesi oldu. Zalimin karşısında, mazlumun yanında duruşu ile dünya mazlumlarının duasını alan liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. Biz de bu mücadeleye destek olmak için hizmet binamıza şanlı bayrağımızı, kardeş Filistin'in bayrağını ve ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa'nın resmini astık. Dualarımız ve imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

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