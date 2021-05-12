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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da mezarlıklarda bayram temizliği

İHA

Diyarbakır’da mezarlıklarda bayram temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığında temizlik ve bakım çalışması başlattı. Ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri topladı, yabani otları temizledi ve tüm yolları yıkadı. Haşerelere ve yabani otlara karşı ilaçlama yaptı.
Yeniköy Mezarlığında yeni açılan defin alanındaki yollarda kaldırım döşeme çalışmaları devam ederken eskiyen kaldırım taşları ise yenileri ile değiştirildi. Mezarlıkta yapılan hayrat çeşmelerinin atık su bağlantıları yapılırken çeşmelerin bozulup su israfı yaşanmaması için ekipler, alanda sürekli denetim yapıyor.

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