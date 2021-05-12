Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayramda evlere konuk olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında üç gün boyunca çevrimiçi konserlerle evlere konuk olacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramı evinde geçirecek vatandaşların hoşça vakit geçirmeleri için çevrimiçi konserler düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesinin youtube hesabı üzerinden her gün saat 21.30’da yayınlayacağı çevrimiçi konserlerde, bayramın birinci günü ‘Her Telden’ konseri ile Süleyman Oduncu, ikinci günü ‘Ve'lhasıl Kelam’ konseri ile İlayda Alan ve Özgür Ekin, üçüncü gününde ise ‘Unutulmayan Şarkılar’ konseri ile Erdal Elaldı, Türk halk, Türk sanat ve Türkçe pop müziğinden seçkin örnekler seslendirecek.

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