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Hevsel Doğa Kültür Derneği Başkanı Doç. Dr. Ekinci'den Vali Karaloğlu'na tam destek Doç. Dr. Ekinci: "Maketlere yapılan eleştiriler Vali Münir Karaloğlu'nun Diyarbakır'dan gönderilmesi ve rant çevrelerinin belediyenin kaynaklarına ulaşması için yapılıyor"

İHA

Hevsel Doğa Kültür Derneği Başkanı Doç. Dr. Ekinci'den Vali Karaloğlu'na tam destek Doç. Dr. Ekinci: "Maketlere yapılan eleştiriler Vali Münir Karaloğlu'nun Diyarbakır'dan gönderilmesi ve rant çevrelerinin belediyenin kaynaklarına ulaşması için yapılıyor"

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hevsel Doğa Kültür Derneği Başkanı Doç. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medyada tartışmalara neden olan maketlere ilişkin eleştirilerin Vali Münir Karaloğlu'nun Diyarbakır'dan gönderilmesi ve rant çevrelerinin belediyenin kaynaklarına ulaşması için yapıldığını söyledi.
Son günlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilip yüklenici firma tarafından yapılan maketler, özensiz yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri aldı. Eleştirilerin doğru olmadığını savunan Hevsel Doğa Kültür Derneği Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenap Ekinci, derneklerinin amacının Diyarbakır’ın kültür ve turizmine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ekinci, “Aynı zamanda Diyarbakır’ın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimiyle ilgili projeler hazırlayıp bunu ilgili birimlerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Vali Münir Karaloğlu, geldiği günden beri Diyarbakır halkıyla iç içe olmak üzere çok güzel hizmetler sunmaya başladı. Öncelikle halkla arasındaki köprüleri güçlendirdi. Şehir içerisinde ulaşımı engelleyen ve halkın gidiş gelişini zorlaştıran bariyerleri kaldırarak fiziksel bariyerlerle beraber bazı manevi bariyerleri de kaldırdı. Halkla bütünleşti. Öncelik olarak turizm projelerine önem verdi. Dicle Nehri'nde, Hevsel bölgesinde olmak üzere değişik projeler hazırladı. En önemlisi Diyarbakır’ın kültürünü ve medeniyet birikimini yansıtan surlarla ilgili büyük ihya girişimleri gerçekleştirdi. Diyarbakır’ın çok önemli giriş kapıları var. Bu demir kapılar paslanmış bir şekilde yok olmak üzereyken onları yeniledi. Dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın kültürüne, Diyarbakır’ın tarihine ve medeniyet geçmişine önemli katkılar sunan projelere imza attı" dedi.

"Belediyenin rantına ulaşmak için valinin hizmetlerini kötülemenin bir anlamı yok"
Vali Karaloğlu’nun geldiği günden beri bunları yapmakla meşgul olduğunu aktaran Doç. Dr. Ekinci, "Halkla bütünleşmeye çalışmışken bunlara büyük kaynaklar ayırıp ihalelerini yapmışken, bir çevre düzenlemesinde kullanmış olduğu 3 tane şekil ve heykel ile ilgili kıyamet koparılıyor. Aslında bunu yapan insanlar Vali Karaloğlu'nun yıkmış olduğu Hevsel'deki ucubelere gidip baksın. Dolayısıyla 3 tane heykel ile ilgili bir kaşık suda kopartılan fırtına kesinlikle valinin hizmetine dair olumlu bir eleştiri değildir. Bu eleştiriler, belediye kaynaklarına ulaşmak isteyen bazı şer odaklarını, bazı siyasi baronlukların, siyasi odakların yapmış olduğu çalışmalarda ona karşı birikmiş bir grubun yaptığı eleştirilerdir. İlla belediyenin rantına ulaşmak için valinin hizmetlerini kötülemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla iki heykelin yüz ifadelerinin beğenilmemesi valinin yapmış olduğu hizmeti görmezlikten gelmek, onu eleştirmek, onu kötülemek, onu Diyarbakır’dan göndermeye çalışmak ve belediyenin o rantlarına ulaşmak için bir ön hazırlık yapmak gerçekten çok büyük bir ayıptır. Eleştirebilirsiniz, heykellerin şekilleri güzel olmamış diyebilirsiniz, uygun yere koyulmamış diyebilirsiniz. Buyurun siz daha tatlısını, daha güzelini yapın. Gelin biz dernek olarak valilikten rica edelim sizin yaptığınız heykelleri de koysunlar oraya" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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