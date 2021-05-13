Kısıtlama bayrama denk geldi, Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeni ile Diyarbakır'da tarihi mekanlar ve caddeler boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 14'üncü gününün Ramazan Bayramına denk gelmesiyle kent genelinde tarihi mekanlar ve trafiğin en yoğun olduğu cadde, sokakların boş kaldığı görüldü.

Her yıl dolup taşan tarihi On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare ve Gazi Caddesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakimken polislerin denetimlerine devam ettiği görüldü.

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