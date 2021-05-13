Diyarbakır’daki şehitlikte hüzünlü bayram

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır"

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Şehitliğini ziyaret ederek yakınları için dua okudu.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. Diyarbakır’da da şehit aileleri bayramın birinci günü Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, mezarlara çiçek bıraktı.

Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur’anı Kerim okuyup bir süre dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.