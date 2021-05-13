Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramının ilk günü vatandaşların yoğun kullandığı otobüs durağı ve üst geçitleri deterjanlı tazyikli suyla yıkadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek kent genelinde, vatandaşın yoğun kullandığı otobüs durağı ve üst geçitlerde temizlik çalışması başlattı. Şanlıurfa yolu Otogar kavşağından Seyrantepe kavşağına kadar olan yaklaşık 8 kilometrelik yolda bulunan kapalı ve açık otobüs durakları, oturma bankları, üst geçitler, 5’er personel ve yıkama tankerinden oluşan 4 ekip tarafından temizlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından halk sağlının korunması amacıyla başlatılan çalışmaların bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

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