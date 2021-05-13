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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, TIR'a tutunan 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Mehmed Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen patenli 2 genç, trafikte ilerleyen 02 LD 256 plakalı TIR'ın arkasına tutundu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerinin görüntülediğini fark eden gençlerden biri ayrılırken diğeri ise kapüşonla yüzünü kapatmaya çalıştı. Patenli gençler, TIR'ın kavşaktan ilerlemesiyle bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-13 14:34:31



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