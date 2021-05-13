Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere 'yanınızdayız' mesajı Gara şehidi Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya: "Eyleminize çekinmeden devam edin, hepimiz sizin yanınızdayız" "Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, binlerce Vedatlar gelecektir"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin telefonla arayarak bayramını kutladıkları Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, "Eyleminize devam edin, bizler de sizlerin yanındayız, hepimiz sizin yanındayız. Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, mutlaka şehitler olacaktır. Bir Vedat gider binlerce Vedat gelecektir. Hiç çekinmeyin, bu çapulcuların bir çakıl taşı bile yoktur" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, teröristler tarafından Gara'da şehit edilen Vedat Kaya'nın babası Şehmus ve annesi Emine Kaya ile şehit er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş'ı cep telefonu ile arayarak hem başsağlığı dilediler hem de Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Gara şehidi Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, ailelere kendilerini aradıkları için teşekkür etti. Acılı baba Kaya, "Ben de sizlerin bayramını kutluyorum. Eyleminize devam edin, bizler de sizlerin yanındayız, hepimiz sizin yanındayız. Allah razı olsun sizlerden. Bayrağımız ile devletimiz için mutlaka bizler de şehit olacağız. Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, mutlaka şehitler olacaktır. Binlerce Vedatlar gelecektir. Hiç çekinmeyin, bu çapulcuların bir çakıl taşı bile yoktur burada ve bu çapulculara asla yer yoktur" diye konuştu.

Anne Emine Kaya da evlat nöbetindeki ailelere kendilerini aradıkları için teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.



"Her yıl bir umudumuz vardı, bu yıl o umudumuz da bitti"

Gara şehidi er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş da kendisini arayan ailelere teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. Anne Altıntaş, "Aradığınız için teşekkür ediyorum. Müslüm'süz nasıl iyi olursak olmaya çalışıyoruz. Her yıl bir umudumuz vardı, oğlumun geleceği günü bekliyordum. Bu yıl o umudumuz da bitti” diye konuştu.

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