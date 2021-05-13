Diyarbakır'da, köprülü kavşakta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolundaki Park Orman Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 21 ABU 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşaktan devrildi. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-13 21:40:22



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