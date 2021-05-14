Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi



Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, üst geçide çıkan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu fark eden polisler, kolundan tutarak, kendilerine doğru çekip, indirdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, polislerin önlem amaçlı çelik yeleklerini de yere serdiği görüldü.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, çıktığı üst geçitten atlayacağını söyledi. Sokak kısıtlaması nedeniyle çevrede denetim yapan polis ekipleri de bu sırada kızı fark etti. Caddeyi trafiğe kapatan polisler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polislerden bazıları, genç kızın yanına giderek, intihardan vazgeçirmeye çalışırken, bazıları ise çelik yeleklerini yere sererek, atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre polisler, bir süre sonra genç kızın kolundan tutarak, kendilerine doğru çekip, intiharını önledi. Sinir krizi geçiren genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2021-05-14 12:57:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.