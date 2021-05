Kaymakam Koç’tan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Diyarbakır’ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Koç, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Ramazan Bayramının ilk gününde başta ilçedeki şehit ve gazi aileleri olmak üzere, pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ile bayramda da görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma personellerini ziyaret etti.



İlk ziyaret şehit ve gazi ailelerine

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Ramazan Bayramı nedeniyle ilk olarak şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Başkan Koç, bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Koç, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz" dedi.



Sağlık çalışanlarına ziyaret

Koç, gazi ve şehit ailelerine yaptığı ziyaretinin ardından pandemi sürecinde fedakar çalışmaları ile taktir toplayan sağlık personellerini ziyaret etti. Koç, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette, özverili çalışmalarından dolayı personellerin bayramlarını kutladı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Ünal Koç, daha sonra Pirinçlik Karakol Komutanlığı, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, ilçenin çeşitli noktalarında kurulan polis noktalarını, Kayapınar Belediyesi Temizlik personellerinin, son olarak ilçedeki bir taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafın bayramlarını kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen bayram ziyaretinde Koç, esnaf ile çay içtikten sonra bayram ziyaretlerini noktaladı. Kayapınar Kaymakam ve Belediye Başkanı Ünal Koç’a bayram ziyaretlerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan ve birim müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.