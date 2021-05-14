Ailelerden CHP’ye, ’çekin elinizi HDP’den' tepkisi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: "Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerden CHP’ye, ’çekin elinizi HDP’den' tepkisi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: "Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim"

İHA

Ailelerden CHP’ye, ’çekin elinizi HDP’den' tepkisi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: "Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti tutan ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "HDP benim oğlumu kandırıp dağa götürmüş. Sizden rica ediyoruz. Artık elinizi bu HDP’den çekin. Bunların iç yüzünü görün. Ha HDP, ha PKK, bunlarda değişen bir şey yoktur. Neden bu genel başkanınız bunları görmemezlikten geliyor. Genel başkanınız baba değil mi" diyerek tepki gösterdi. Anne Ayşegül Biçer ise milletvekili tarafından getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını kabul etmediğini söyledi. Biçer, "Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet, eylemin 620’inci gününde ailelerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ailelere iletti.

“Size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz”
Bunun,gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirten Milletvekili Erol, Elazığ milletvekili olarak bu kadar geç gelmekten kaynaklı tüm ailelerden özür dilediğini söyledi. Milletvekili Erol, “Çünkü, PKK’ya karşı bizim dik duruşumuz, terör örgütlerine karşı yaklaşımımız Tunceli milletvekilliğimizde de, Elazığ milletvekilliği dönemizde de her zaman net oldu. Bu ülke hepimizin ülkesi, bu devlet hepimizin devleti. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Ben bu anlamda bayramınızı kutluyorum. Dileğim ve temennim bir dahaki bayramda evlatlarınızla, yavrularınızla bayramı bir arada geçirmenizdir. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim. ‘Diyarbakır’daki annelerimizi ziyaret edin. Onlarla bayramlaşın, benim selam, saygılarımı illetin. Bundan sonra onlar için neler yapabiliriz diye düşüncelerini alın. Ve bu düşünceleri bana getirin’ diye talimatı oldu. O talimatla ben buradayım. Ben Elazığ milletvekili olarak sizin yanınızdayım. Çünkü bende bir babayım. Bir babalık duygusuyla, bir analık duygusuyla çocuklarınıza sahip çıkmak, terör örgütlerince istekleri dışında baskıyla, korkuyla, tehditle kaçırılmak. Onların özgürlüğüne el koymak. Anasından, babasından uzak tutmak ve ananın, babanın çocuklarına sahip çıkmak için bu direnişi, bu haykırışınızı, eyleminizi ben saygıyla karşılıyorum. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz. Yöre halkına, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Sizin buradan isteğiniz, eyleminiz siyasi bir eylem değil” dedi.

“Genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum”
Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer, CHP Genel Başkanının, PKK’nın uzantısı HDP ile ittifak yaptığını savundu. Bunun açık ve kimsenin gizleyemeyeceğini ileri süren Biçer, “Ben bir anneyim, tek bir oğlum. 3 yıldan beri evladım için mücadele ediyorum. 2 yıldır Diyarbakır HDP il binası mücadele ediyorum. Ve defalarca bütün siyasi partilere çağrı yaptım. Beni, sadece duyan Cumhurbaşkanım oldu. Devletim oldu. Ne İYİ Parti, ne DEVA Partisi, ne CHP’si hiçbiri bizi görmedi. Gördüyse de görmemezlikten geldi. Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum. Kabul etsem çıkıp bir gün Diyarbakır Anneleri için yürüyüş yapardı. Bir güne bir gün bir yürüyüşünü görmedim. Bizi dile getirdiğini, bizi savunduğunu görmedim. Bizim siyasi ile hiçbir işimiz yok. Biz, hakkımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

"HDP'den elinizi çekin"
Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 1415 yaşındaki çocukların dağa gönderildiğini, CHP’nin, gidip HDP ile ittifak yaptığını dile getirdi. Baba Aydın, “HDP benim oğlumu kandırıp dağa götürmüş. Sizden rica ediyoruz. Artık elinizi bu HDP’den çekin. Bunların iç yüzünü görün. Ha HDP, ha PKK, bunlarda değişen bir şey yoktur. Neden bu genel başkanınız bunları görmemezlikten geliyor. Genel başkanınız baba değil mi? Bizde babayız. 15 yaşındaki çocukları mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Ama maalesef sizin CHP sessiz kalıyor” diye konuştu.

“Erol’a teşekkür, CHP’ye tepki”
Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş ise ha HDP, ha İsrail’in fark etmediğini kaydederek sözlerine şöyle devam etti:
“Nasıl İsrail çocuk öldürüyor. HDP’de çocuk öldürüyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na yanlış bilgi veriyorlar. Gelsin devletinin yanında dursun. Bu gemi batarsa herkes batar. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Alevi'si herkes batar. Bu vatan herkese yeterdir. Kesinlikle Kürt meselesi yoktur. Tekrardan buraya hoş geldiniz. Başımızın üstüne geldiniz. Evet, geç oldu. Yine baş üstüne geldiniz. Bizim doğunun bir örf, adeti vardır. Düşmanımız gelse baş üstünedir. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar. Devletimiz bize sahip çıktı. Devletimiz büyük bir devlettir.”
Milletvekili Erol, açıklamaların ardından ailelerin taleplerini dinlemeye devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Koç’tan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Koç’tan, şehit ve gazi ailelerine bayram ...
Evlatları gelmediği sürece bayramı gözü yaşlı karşılıyorlar
YEREL HABERLER Evlatları gelmediği sürece bayramı gözü yaşlı ...
Bayramda can dostları unutulmadı
YEREL HABERLER Bayramda can dostları unutulmadı
Öğrencilere en güzel bayram hediyesi
YEREL HABERLER Öğrencilere en güzel bayram hediyesi
Bayramın ikinci gününde de kısıtlama Diyarbakır’da devam ediyor
YEREL HABERLER Bayramın ikinci gününde de kısıtlama Diyarbakır’da ...
Bağlar Belediyesi kısıtlamada caddeleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kısıtlamada caddeleri dezenfekte ...
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi
YEREL HABERLER Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik ...
Aynı kıraathaneye 10'uncu baskında 3 gözaltı
YEREL HABERLER Aynı kıraathaneye 10'uncu baskında 3 gözaltı
AFAD gönüllüleri video konferansla bayramlaştı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri video konferansla bayramlaştı
Diyarbakır'da, köprülü kavşakta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, köprülü kavşakta devrilen otomobildeki ...
Diyarbakır’da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 ...
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller ...
Kısıtlamayı delen çocukların ana cadde üzerinde tehlikeli maçı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı delen çocukların ana cadde üzerinde ...
Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere 'yanınızdayız' mesajı Gara şehidi Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya: "Eyleminize çekinmeden devam edin, hepimiz sizin yanınızdayız" "Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, binlerce Vedatlar gelecektir"
YEREL HABERLER Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere ...
TÜGVA ve UID bayramda Dicleli çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER TÜGVA ve UID bayramda Dicleli çocukları sevindirdi
TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu ...
Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl, HDP’ye ateş püskürdü ''HDP’liler 14 yaşındaki çocuğumu kaçırdı, 13 bayramdır çocuğumu görmüyorum''
YEREL HABERLER Çocukları dağa kaçırılan aileler, bir bayrama daha ...
DİSKİ, mahallelerinin su sorununu çözmeye devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ, mahallelerinin su sorununu çözmeye devam ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ...
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır’daki şehitlikte hüzünlü bayram
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki şehitlikte hüzünlü bayram
Kısıtlama bayrama denk geldi, Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlama bayrama denk geldi, Diyarbakır'da tarihi ...
Hevsel Doğa Kültür Derneği Başkanı Doç. Dr. Ekinci'den Vali Karaloğlu'na tam destek Doç. Dr. Ekinci: "Maketlere yapılan eleştiriler Vali Münir Karaloğlu'nun Diyarbakır'dan gönderilmesi ve rant çevrelerinin belediyenin kaynaklarına ulaşması için yapılıyor"
YEREL HABERLER Hevsel Doğa Kültür Derneği Başkanı Doç. Dr. ...