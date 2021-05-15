Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, devam eden tam kapanma döneminde içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin salgın nedeniyle tam kapanma kararı ile 17 ilçede yaşanan içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetinde yaşanan arızalara anında müdahale ediyor.Vatandaşların mağdur olmaması için, kent merkezi ve 17 ilçede 7 gün 24 saat teyakkuzda olan ekipler, arıza ihbarlarını değerlendirerek çalışmalar yürütüyor. DİSKİ, yaşanan arızalar dışında planlanan takvimi baz alarak 17 ilçede başta bakımonarım olmak üzere çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sahada ekipler tarafından yürütülen çalışmaları denetleyerek, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde hizmetlerde sorun yaşanmadığını söyledi.

Kentin her noktasında hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Tutşi, vatandaşlar tarafından Alo 185 Çağrı Merkezi’ne bildirilen şikayetler ve tespit edilen arızaları anında giderdiklerini belirtti. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tutşi, “Personelimiz içme suyu arıtma tesisi, içme suyu arıza ekipleri ve atıksu arıtma tesisleri, hizmetlerini sürdürmenin yanında kanal bakım, vidanjör ekipleri her soruna anında müdahale ediyor. Sahada gece gündüz demeden özveriyle çalışan değerli çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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