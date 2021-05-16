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Diyarbakır'ın Ulu Camii ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıtıldı

DHA

Diyarbakır'ın Ulu Camii ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıtıldı


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki olarak tarihi Ulu Camii ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağını yansıttı.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sembollerinden ve 5'inci Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Camii ve Tek Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı. Filistin bayrağının yansıtıldığı tarihi mekanların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Vali Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi Şerifi Ulu Camii'mizden, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e selam olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2021-05-16 00:32:23

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