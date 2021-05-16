Tam kapanmanın son gününde de Diyarbakır'da sessizlik sürüyor

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanmanın son gününde kentte vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerinden çıkmadı. Trafiğin ve insan yoğunluğunun olduğu Yenişehir ilçesi Ofis semti sessizliğe büründü. Kentin farklı noktalarında denetimlerine devam eden güvenlik kuvvetleri, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

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