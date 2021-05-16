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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu uygulama noktalarını ziyaret etti

İHA

Vali Karaloğlu uygulama noktalarını ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Ramazan Bayramı münasebetiyle polis ile jandarma uygulama ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik görevlileriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramının son gününde Diyarbakır Valisi Karaloğlu görevi başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. İlk olarak Pirinçlik jandarma yol kontrol noktasına ziyarette bulunan Vali Karaloğlu, genel durum hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra görevli jandarma personeliyle bayramlaştı. Daha sonra Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan polis kontrol ve uygulama noktasına bir ziyaret gerçekleştiren Vali Karaloğlu, noktada görevli polislerle sohbet edip, tek tek bayramlaşarak, görevlerinde başarılar diledi.

"Rabbim ayağınıza taş değdirmesin"
Vali Karaloğlu, ziyaretlerle ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yol kontrol noktalarımızda görev yapan Jandarma ve Emniyet personelimizle bayramlaştık. Huzur ve güvenliğimiz için nöbette olan tüm güvenlik güçlerimizin bayramını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.
Çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Karaloğlu, uygulama noktalarına yaptığı ziyaretlerin ardından Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden Kuzucuk Mahalle yolu ile Karaçalı ve Gelengöç yol çalışmalarını inceledi. Vali Karaloğlu, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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