Kaymakam Koç pazar yerlerini denetledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçede açılan semt pazarında denetimlerde bulundu.

Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, pazar yerlerinde denetimlerde bulundu. Girişte zabıta görevlileri tarafından HES kodu kontrolü yapılan Pazar yerlerinde esnafla sohbet eden Kaymakam Koç, vatandaşların da hatırını sorarak bayramlarını kutladı.

Kaymakam Koç, alınan tedbirlerden dolayı ilgili birim yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.