Başkan Beyoğlu, Ramazan ayında da vatandaşların yardımına koştu

Vatandaşlardan gelen talepleri kendi günlük defterine kaydederek ona göre planlama yapan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yüzlerce aileyi ziyaret ederek Ramazan ayında 10 binden fazla vatandaşın çeşitli konulardaki talep ve ihtiyaçlarını karşıladı.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri kendi günlük defterinde kayıt altına alarak buna göre hem planlama yapıyor hem çözüm üretiyor. Her sabah makama geldiğinde defterdeki notlara bakarak günlük hizmet çizelgesini belirleyen Beyoğlu, vatandaşlara verdiği özel cep telefonu hattından gelen sorun ve talepleri bir bir inceleyerek daha sonra halkın içine çıkıyor. 780 günlük hizmet sürecinde 100 binden fazla vatandaşla temas kuran Beyoğlu, korona virüs nedeniyle tam kapanma önlemlerinin uygulandığı Ramazan ayında 10 bin ailenin çeşitli talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.



“Milletin derdiyle dertlenmek bizi yormuyor”

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle öne çıkan Başkan Beyoğlu, milletin derdiyle dertlenmeyi sevdiği için yoğun geçen günlük tempoda yorulma hissi taşımadığını ifade etti. Beyoğlu, “Milletin derdiyle dertlenmeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Bu anlayışa sahip bir lideriniz varsa ve onu örnek alarak çalışıyorsanız milletin gönlüne dokunmak zor olmuyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece yol ve asfalt yapmak, 20 yılda ihmal edilen ilçeyi onarmak yok. Sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışımızla dualar kazanıyoruz. Bizi asıl mutlu eden budur. İleriye daima ileriye giderek bu gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.