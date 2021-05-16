Diyarbakır çiçeklerle süslendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde değişik çeşit ve renkte 360 bin mevsimlik çiçekle kenti süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tam kapanma sürecinde Kamışlo, Selahattini Eyyubi ve Diclekent bulvarları, Ekinciler, Elazığ ile Hatboyu caddelerine, vilayet çevresi ve Hz Süleyman Parkı’na peyzaj düzenlemesi kapsamında değişik çeşit ve renkte 360 bin mevsimlik çiçek dikti. Kavşak düzenleme çalışmalarında bitki ile ağaçların zarar görmemesi için nakil işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, ayrıca Rızvanağa Caddesi’ndeki kaldırımlarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kendi serasında ürettiği 40 bin mevsimlik çiçeği ilçe belediyelerine hibe etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini göz önünde bulunduran ekipler, bitkileri korumak için 14 arasöz araçla günlük 2 defa olmak üzere sulama, park ve refüjlerde zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları yürüttü. Park, refüj ve kavşaklarda rutin çim biçme ve alanları zararlı yabani otlardan arındırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, parklardaki sulama tesisatları ve elektrik arızalarını da giderdi. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda vatandaşlara spor yapma imkanı sunan bozulan fitness aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Hz Süleyman Parkı içinde yer alan oturma bankları sökülerek yerine yenileri yerleştirildi. Vatandaşların sıcak havalarda tercih ettiği Gazi Köşk piknik alanına da 20 piknik masası monte edildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Ashabı Kehf, Hani Pir Aziz Türbesi, Fuar alanı, Keçi Burcu ve Sanat Sokağı’nda peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

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