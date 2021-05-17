Yavru köpek kulağı kesik halde bulundu



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir aylık olduğu belirlenen yavru köpek, boş arazide bir kulağı kesik halde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Fiskaya semtinde, gece geç saatlerde acı içinde kıvranan bir aylık yavru köpek, çevredekiler tarafından fark edildi. Bu kişiler, hayvanlara yönelik faaliyet yürüten bir dernek yetkilisine haber verdi. Bölgeye gelen veteriner hekim tarafından teslim alınan köpeğin tedavisine başlandı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-17 12:06:19



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