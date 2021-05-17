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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da tam kapanma sonrası yoğunluk

DHA

Diyarbakır'da tam kapanma sonrası yoğunluk


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu, sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. 
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan günü saat 19.00´da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00'te sona erdi. Diyarbakır´da bugün cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle Sur ilçesinde, alışveriş mekanlarının olduğu bölgelerde insan kalabalığı oluşurken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görülen vatandaşları sık sık uyardı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILSerdar SUNAR
2021-05-17 14:26:59

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