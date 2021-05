Diyarbakırlı iş adamı, Harvard ve Brown üniversitelerine tam burslu kabul edilen öğrencilerin eğitim masraflarını üstlendi

Harvard ve Brown Üniversitesinden tam burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin eğitim masraflarını Diyarbakırlı iş adamı üstlendi.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesinden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesinde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik ve Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edilmişti. Diyarbakır’da başarılarıyla Türkiye gündemine oturan öğrencilerin eğitim masraflarını iş adamı Recep Özekinci karşılayacağını açıkladı.

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji kurucusu Zeki Esen, iş adamı Recep Özekinci’nin çocukların eğitim süresi boyunca onlara burs vereceğini söyledi. Esen, “İş insanlarının gençlerimize bu çabayı, bu emeklerini görmelerine karşı bu katkıyı sunmaları bizi çok mutlu etti. Dilerim bu bir yol olur. Bu çok iyi bir şey. Bundan dolayı ben, Recep beye çok teşekkür ediyorum'' dedi.



''Onların dört yıl boyunca eğitim masraflarını karşılayacağız''

Nehir, Seyit ve Ankara’da olan Dicle’nin başarıları için burada olduklarını kaydeden iş adamı Recep Özekinci ise ''Her yıl on binlerce başarılı öğrencinin içerisinden başvuruların olduğu Harvard ve Brown üniversitelerine bu yıl göğsümüzü kabartan bir şekilde Diyarbakır’dan üç tane pırıl pırıl genç genç kardeşimiz bu başarıya imza attılar. Bizler de kenttin sanayicileri olarak burada onların bu başarılarına değer katmak adına onların dört yıl boyunca buradaki bütün eğitim öğretim süresi içerisinde bütün masraflarını karşılamayı, gidişdönüş biletlerini almayı, orada onlara başka imkanlar sağlamaya çalıştık. Ve bunu imza altına aldık. Tabi ki kadim şehrimiz Diyarbakır’ın daha öncede birçok başarıları oldu. Yıllar sonra da yine bugün böyle başarıları çok iyi seviyeye gelmiş öğrencilerimizle tanıtıyoruz artık. Aslında bu gurur Türkiye’nin. Her zaman için yanlarında olacağımızın sözünü buradan veriyorum'' diye konuştu.

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut, vize süreçlerini bitirmeye çalıştıklarını kaydetti. Barut, "Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Umarım ağustos sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde olacağız. Herkese çok teşekkür ederiz destekleriniz için'' şeklinde konuştu.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tam burslu kazanan Nehir Toklu ise insanların kendilerini desteklemesini onları daha da çok mutlu ettiğini aktardı. Toklu, “Daha da önemlisi, birazda olsa örnek oluyorsak bu da bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından öğrencilerin burslarının karşılanacağına dair imza töreni gerçekleştirildi.

