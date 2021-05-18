Diyarbakır’da yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni bulvar ile bağlantı yolları inşa ediyor. Yeni yolun tamamlanmasının ardından caddelere toplam 28 bin 300 ton sıcak asfalt sereceği öğrenildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Kayapınar ilçesinde yeni bulvar ve bağlantı yolları çalışmalarına başladı. 2021 sezonuyla birlikte kentte bozulan ve uzun zamandır asfaltlanmayan caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, Şanlıurfa yolu Rıha Caddesi arasında Lalegül adıyla yeni bir bulvar inşa edecek. Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları kapsamında ilk etapta 860 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Lalegül Bulvarının belirlenen bölümlerine yağmur suyu ızgaraları yerleştirecek. Ardından alt temel, temel, bitümlü temel ve binder çalışmaları yürütecek. Ekipler, yola 20 bin ton pmatpmt işlemini tamamladıktan sonra Lalegül Bulvarına toplam 11 bin ton sıcak asfalt sererek vatandaşların hizmetine açacak. Büyükşehir Belediyesi, Lalegül Bulvarına ayrıca 9 bin 800 metrekare kumlamalı parke, 5 bin metre kumlamalı kilitli bordür, yolun iki tarafına kaldırım döşeyecek ve 70 aydınlatma direği dikecek.



Bağlantı yolları inşa edilecek

Mastfroş Caddesinin Çevre YoluLalegül Bulvarı bağlantısı için bin 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yeni bir cadde inşa edecek. Ekipler, yeni inşa edilecek caddenin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yola 10 bin ton sıcak asfalt serecek. Abdülkadir Aksu Caddesi’ni Talaytepe BulvarıUrfa Yolu ve Mezopotamya Bulvarına bağlamak için 2 yeni yol yapacak. Mezopotamya Bulvarı bağlantı yolu 520 metre uzunluk ve 30 metre genişlik, Talaytepe BulvarıUrfa yolu bağlantısı ise bin 450 metre uzunluk ve 30 metre genişliğinde olacak.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, her iki yeni yolun tamamlanmasının ardından caddelere toplam 28 bin 300 ton sıcak asfalt serecek.

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