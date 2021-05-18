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Diyarbakır iş insanı Harvard ve Brown´a kabul edilen öğrencilerin masraflarını üstlendi

DHA

Diyarbakır iş insanı Harvard ve Brown´a kabul edilen öğrencilerin masraflarını üstlendi


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Harvard ve Brown Üniversitesi´nden tam burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Dicle Ezgi Ekinci, Seyit Metin Barut ve Nehir Toklu'nun ABD´deki eğitimleri süresince tüm masraflarını Diyarbakırlı iş insanı Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci üstlendi.Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesinden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi´nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümlerine, Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak geçtiğimiz günlerde kabul edildikleri açıklanmıştı. Eğitim başarılarıyla ülke gündemine oturan başarılı öğrencilerin ABD´deki öğrenimleri süresince masrafları, Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci tarafından karşılanacak. Okul içerisinde bir araya gelen öğrenciler ve okul yönetimi ile Özekinci burada yaptıkları konuşmaların ardından kararı imza atarak resmileştirdi.Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, öğrencilerle çok anlamlı bir vesileyle beraber olduklarını söyledi. Özekinci, "Nehir, Seyit ve Ankara'da olan Dicle'nin başarıları için buradayız. Bildiğiniz üzere her yıl on binlerce başarılı öğrencinin başvurduğu olduğu Harvard ve Brown Üniversitelerine bu yıl göğsümüzü kabartan bir şekilde Diyarbakır'dan üç pırıl pırıl genç kardeşimiz tam burslu olarak kabul edildi. Bizler de Diyarbakırlı sanayiciler olarak onların bu başarılarına değer katmak adına 4 yıl boyunca ABD´de öğrenimleri sırasında bütün masraflarını karşılamayı, gidiş ve dönüş biletlerini almayı ve orada onlara başka imkanlar sağlamayı kararlaştırdık. Bunu imza altına aldık" diye konuştu.Özekinci, "Tabi ki kadim şehrimiz Diyarbakır'ın daha önce de başarıları oldu. Medeniyetlere ev sahipliği Diyarbakır´dan bugün de başarılarıyla artık çok iyi bir seviyeye gelmiş öğrencilerimizi tanıtıyoruz artık. Bu gurur aslında tüm Türkiye'nin. Tam burslu olarak ilk defa 3 öğrencimiz Harvard ve Brown gibi üniversitelere kabul edildi. Bizler çok mutluyuz. Mina Galvaniz Ailesi olarak ilimizdeki öğrencilerimize çağrımız şu; Nehir, Dicle ve Seyit´in başarılarını bizler ödüllendiriyoruz. Bu gençlerimizin başarıları tüm öğrencilerimize de umut olmalı. Bu başarıların devam ettirilmesi halinde bizler de onların sanayici ağabeyleri olarak yanlarında olacağız. Her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyorum. Bu projenin içinde olmaktan da mutluyum. Hocalarımıza, okulumuza bizlere bu başarıyı yaşattıkları için de öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Diyarbakır'ı hem sanayimizle hem de başarılı eğitimcilerimizle başarılı günlerde analım" dedi.Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsleri Genel Koordinatörü Vuslat Akdoğan ise öğrencilerinin kendilerine yaşattığı gururu dile getirdi. Akdoğan, "Türkiye'nin her noktasından öğrencilerimizin başarılarını kutlayanlar vardı. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Onları yavaş yavaş uğurlayacağız. Bugün çok güzel bir şey için buradayız hep beraber."diye konuştu.Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü Kurucu Temsilcisi Zeki Esen de iş insanlarının gençlerdeki bu çabayı ve emekleri görmelerinden ve onlara katkı sunmalarından dolayı çok mutlu olduğunu ve teşekkür ettiğini ifade etti.Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü´ne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut da şunları söyledi; "Vize süreçlerini bitirmeye çalışıyoruz. Şu an için her hangi bir sıkıntı yok. Umarım ağustos sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde olacağız. Destekleri için herkese çok teşekkür ederiz." Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü´nü tam burslu kazanan Nehir Toklu ise "İnsanların desteklemesi bizi daha da çok mutlu ediyor. Daha da önemlisi, örnek olabiliyorsak, mutlu oluyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Merkez DHA
2021-05-18 17:21:07

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