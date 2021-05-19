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Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 4 ağır yaralı

İHA

Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 4 ağır yaralı

Diyarbakır’da özel bir otomobilin aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil hurdaya döndü.
Kaza, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi alt geçitte meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 BLK 062 plakalı peugeot marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 27 JE 717 plakalı iveco marka kamyonete arkadan çarpmasıyla kamyonetin altına girdi. Bu sırada arkadan gelen 31 ABR 659 plakalı volkswogen passat marka otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için kaldırıma çarptı.
Yaşanan kazada 4 kişi ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların otomobilde sıkıştığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım isterken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak ambulanslara taşıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan kazanın ardından polis olay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra kazaya karışan otomobiller ile kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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