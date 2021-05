Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler

Futbolun yanı sıra sporun diğer branşlarına da yatırım yapmasıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırspor, Avrupa Şampiyonasında temsil edilecek.

Yeşilkırmızılı kulübün sporcuları olan milli atıcılar Ömer Akgün ve Şeymanur Koca, 20 Mayıs6 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Atıcılık Şampiyonasında milli takım adına yarışacak. Doğu ve Güneydoğu’dan bir kulübün sporcuları ilk kez Avrupa Şampiyonası gibi üst düzey uluslararası şampiyonada mücadele etmiş olacak. Milli sporcu Ömer Akgün, daha önce havalı tüfek erkekler kategorisinde Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat kotasını alarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanarak Türk spor tarihinde bunu başaran ilk sporcu olmayı da başarmıştı.



"Diyarbakırspor bize her türlü desteği sağlıyor"

Her iki sporcu da Avrupa Şampiyonasında başarılı olmanın hesaplarıyla Hırvatistan’a giderken, Diyarbakırspor’un kendilerine hem maddi hem manevi olarak her türlü desteği vererek başarılı olmaları için imkan oluşturduğunu ifade etti.

Diyarbakırspor Başkanı Siyabend Aydın ve yönetimin hep yanlarında olduğunu anlatan Ömer Akgün ve Şeymanur Koca, "Yıllardır spor yapıyoruz, Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir kulüp bize destek olmadı. Çok yalnız bırakıldık. Ancak Diyarbakırspor bize sahip çıktı. Başkanımız Siyabend Aydın bu konuda tarih yazdı. Diyarbakır’ın geleceğine, gençlerin umutlarına bir kıvılcım çaktı. İnşallah biz de bunun karşılığını ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılar elde ederek vereceğiz. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu desteklerle gençlerimizin spor yapmadaki engelleri aşmaları sağlanmış oluyor" dedi.

