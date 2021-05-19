Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile Dicle Su Sporları Kulübü ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı DİSKİ'nin su sahasında dalışla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı sporcular ve Dicle Su Sporları Kulübü dalış ekibi, Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dalış yaptı. Hazro ilçesinin Yazgı Mahallesi'ndeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Bayırdüzü su sahasında dalış gerçekleştirildi. Temsili 19 sporcunun yer aldığı, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte su altında Türk bayrağı açıldı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2021-05-19 15:41:21



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