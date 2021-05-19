Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

Diyarbakır’da büyükşehir belediyesine ait toplu ulaşım otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri hurdaya döndü.

Kaza, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büyükşehir belediyesine ait BMC marka 21 AAR 661 plakalı toplu taşıma aracı ile Opel marka 21 AAD 675 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken, karşı yönden gelen 21 ABC 423 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü kazayı görünce bir anda direksiyonu kırmasıyla kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada Opel marka otomobil hurdaya dönerken, 2’si ağır 6 kişi ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyetini alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Dicle Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası bölgede trafik akışında aksamalar meydana gelerek metrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından kazaya ile ilgili inceleme başlattı.

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