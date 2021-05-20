Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi

İHA

Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşat Öncül, yaptığı saha çalışmalarında edindiği bilgiler çerçevesinde Celaleddin Herzemşah’ın mezarının Kars’ta olduğunu ileri sürdü. Bu iddialara karşı Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, Celaleddin Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, kaynak göstererek Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde olduğunu savundu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşat Öncül, tarihçi olmadığını ama yaptığı saha çalışmalarında edindiği bilgiler çerçevesinde Kars Kalesi’nde bulunan türbedeki Celal Baba’nın, Celaleddin Harzemşah olduğunu ileri sürdü. Moğolların baskıcı, istilacı harekatını durduran Harzemşah devletinin kurucusu Celaleddin Harzemşah’ın mezarının Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde olduğu ileri sürüldü. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, bu iddiasına elindeki kaynakları dayanak göstererek, Celaleddin Harzemşah’ın mezarının Silvan’dan başka iddia edilen hiçbir ilde olamayacağını dile getirdi.
Doç. Dr. Oktay Bozan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşat Öncül hocanın, Celaleddin Herzemşa’ın mezarıyla alakalı bir haberini okuduğunu belirtti. Hocanın, bu haberde Celaleddin Herzemşa’ın mezarının Kars Kalesinde olduğunu ifade ettiğini söyleyen Doç. Dr. Bozan, "Celaleddin Herzemşah, İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisi. Bir kere Harzemşahlar gibi 150200 yıl hüküm süren bir devletin son hükümdarı. Bunun yanı sıra Celaleddin Harzemşah, bilindiği üzere Moğollara karşı ciddi mücadele veren, Moğolları yer yüzünde durduran ilk isim. Bu ilk isim olmasından dolayısıyla da İslam dünyasında dikkat çeken bir şahsiyet olduğunu görüyoruz. Celaleddin Harzemşah’ın mezarıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Celalaeddin Harzemşah, Özbekistan açısından çok büyük bir anlam ifade ediyor. Özbekistan’ın önemli tarihi şahsiyetlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Mesela bazı kişiler bunun Tunceli’de olduğunu söylüyor. Bazı kişiler bahsettiğim üzere Kars’ta olduğunu söylüyor. Bazıları Bingöl’de olduğunu söylüyor. Kesinlikle bunun mezarı Silvan’dadır. Silvan’da derken neye dayanarak söylüyoruz, birinci özellik tarihi bir olaya hakkında bilgi verirken en büyük iddiamız ve kaynağımız tarihi kayıtlardır" dedi.

"15 bin kişilik bir infaz timi oluşturuyorlar"
Celaleddin Harzemşah’ın son anlarını kaydeden ve aktaran kişinin Muhammed Nesevi olduğunu aktaran Doç. Dr. Bozan, “Bu kişi hem Celaleddin Harzemşah’ın sohbet arkadaşı hem de tarihçisidir. Sirreti Celledi Mengübert adında tarih çalışması, bir tarih kitabı var ve bu tarih kitabında Celaleddin Harzemşah’ın son anlarını bize aktarmış oluyor. Bilindiği üzere Moğollara karşı ciddi bir mücadele verilince Moğollar, Celaleddin Hazremşah’ı tasfiye etmek açısından bir infaz timi oluşturuyor. Bir 15 bin kişilik bir infaz timi oluşturuyorlar. Bütün amaçları gözlerinde büyük olarak gördükleri Celaleddin Harzemşah’ı bir şekilde tasfiye etmek istiyorlar. Bu açıdan Van’dan Bitlis’e, Diyarbakır’dan Mardin’e bu coğrafya da yoğun bir takip başlıyor. Son tahlilde Diyarbakır ve Silvan arasındaki bir noktadayken bunu Nesevi bize anlatıyor. Bir gece baskınında uğruyorlar. Bu gece baskını Moğol müfrezisi tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Bu baskın sonrasında Celaleddin Harzemşah yoğun bir takip neticesinde Silvan dağlarına sığınıyor. Silvan dağlarına sığındığı zaman bir eşkıya tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Bazı kaynaklarda bu eşkıyanın onun üzerindeki elbiseyi almak için öldürttüğünü söylüyorlar. Bazı kaynaklarda ise Celaleddin Harzemşah’ın ahlat kuşatması var daha önce. Celaleddin Harzemşah’ın prestijinin ciddi anlamda sarsılmasına neden olan bir kuşatmadır. Ahlat’ta kardeşini kaybeden bir kişinin bunun intikamını almak için Celaleddin Harzemşah’ı öldürttüğünü görüyoruz" diye konuştu.

"Nesevi tarından söylenen bu bilgiyi, Süryani tarihçi Ebul Ferec de naklediyor"
Celaleddin Harzemşah’ın ölmeden önceki son günlerine bakıldığı zaman özellikle onun mahiyetindeki birtakım kişilerin o dönemde Silvan emiri Melik Muzaffer ile görüştüğünü gördüklerini kaydeden Doç. Dr. Bozan, "Bu anlamda irtibatı kurduğunu görüyoruz. Şahabettin Gaziyle görüşmeleri var ve bu anlamda Celaleddin Harzemşah hayatını kaybedince bunun Emir Şahabettin tarafından getirildiğini, atının, kılıcının, özel eşyalarının ve Celaladdin Harzemşah’ın Silvan’a defnedildiğini görüyoruz. Nesevi tarından söylenen bu bilgi, Süryani tarihçi Ebul Ferecte naklediyor. Dolayısıyla bu tarihi verileri dikkate aldığımız zaman Celaleddin Harzemşah’ın tartışmasız bir şekilde Silavn’da olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi hocamızın iddialarına gelecek olursak ben orada üç eksiklik görüyorum. Birincisi bir kere Anadolu’da baba ifadesi geçen, Celal Baba, ifadesinde geçen yerlere bakıldığı zaman bunlar genellikle dini şahsiyetlerdir. Diyarbakır’da ne vardır Hindi Baba vardır. Elazığ’a gittiğiniz zaman Arap Baba olduğunu görüyoruz. Malatya’ya gittiğimiz aman Somoncu Baba olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla baba ifadeleri siyasi şahsiyetler için kullanılan bir ifade değildir” şeklinde konuştu.
Birinci çelişkinin bu olduğunu gördüklerini dile getiren Doç. Dr. Bozan, sözlerine şöyle devam etti:
“İkinci çelişki ise demin söylediğim gibi, tarih kayıtlarının hiçbir yerinde bunların mezarının Kars’ta olduğuna dair bir bilgi yok. Ki Silvan neresi, Kars neresi. Engebeli bir arazi, zor bir coğrafya ve Kars, Celaleddin için bir anlam ifade edecek bir yer değil. Üçüncü olarak da çelişki şu, tabi Kürşat Hocamız şunu söylüyor. 1239 sahihinden bahsediyor. 1239 tarihin ki 9’un daha sonra 1 olduğunu, 9 olarak değiştirildiğini söylüyor. Aslında bu da anlamsız. Neden, çünkü 1925 tarihine kadar ülkemizde takvim olarak bilindiği üzere Hicri ve Rumi takvimler kullanılırdı. Tabi yaşadığı dönemle ilgili Rumi takvim olması mümkün değil. Hicri Takvim olur. Hicri Takvim olduğu zaman ne oluyor peki? Biz, 1231 tarihini hicriye çevirdiğimiz zaman 636 yapar. Dolayısıyla o yapı üzerinde bir tarih olsa şayet bu 636 olur. Yoksa 1239 olması mümkün değildir. Bu açıdan bu üç bileşeni alt alta koyduğumuz zaman Celaleddin Harzemşah’ın mezarının Kars’ta olma ihtimalinin bu anlamda hemen hemen sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Gerek tarihi veriler, gerek bu anlamdaki mücadele alanı, gerekse anlatılanlara bakıldığı zaman Celaleddin Harzemşah’ın ne Kars’ta, ne Tunceli’de, ne Bingöl’de olmadığını, olamayacağını ve Silvan’da olduğunu görmek mümkündür."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı ...
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' ...
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu ...
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ...
Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 vatandaşa destek sundu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 ...
HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla ...
Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
YEREL HABERLER Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil ...
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Milli sporculardan Vali Karaloğlu’na 19 Mayıs ziyareti
YEREL HABERLER Milli sporculardan Vali Karaloğlu’na 19 Mayıs ...
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Gökgöz: "Bu olayın içerisinde parmağı olan kardeşim dahi olsa cezasını versinler"
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Gökgöz: "Bu ...
Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden ...
Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış'tan evde cilt bakımı tavsiyeleri
YEREL HABERLER Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış'tan evde cilt bakımı ...
Dicle'de 19 Mayıs etkinlikleri
YEREL HABERLER Dicle'de 19 Mayıs etkinlikleri
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimi (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket ...
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket ...
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimi Diyarbakır Valiliği: "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir"
YEREL HABERLER Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla ...
Diyarbakır'da patlama sesi duyuldu. Bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır'da patlama sesi duyuldu. Bölgeye sağlık ve ...
Diyarbakır iş insanı Harvard ve Brown´a kabul edilen öğrencilerin masraflarını üstlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır iş insanı Harvard ve Brown´a kabul edilen ...
Diyarbakır’da yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ...