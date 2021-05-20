Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince minibüste yapılan aramada, 1990 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmayla Kayapınar ilçesinde oturan şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanı piyasaya süreceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, Pirinçlik Mahallesi'nde, şüpheli Y.Y.'nin minibüsünde yapılan aramada, 1990 kilo sahte toz deterjan ele geçirdi. Toz deterjan, Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Y.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır

2021-05-20 11:58:27



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