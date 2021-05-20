Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat

İHA

Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat

Pandemi nedeni ile güzellik merkezlerinin hizmet verememesi sonucu vatandaşlar online alışverişe yönelerek makyaj malzemesi ve epilasyon cihazı almaya başladı. Uzmanlar, sahte makyaj malzemesi ve lazer epilasyon cihazlarının cilde zarar verebileceğini kaydederek vatandaşları uyardı.
İnternet siteleri üzerinden ucuza satılan birçok makyaj malzemesi, merdiven altı tezgahlarda yasal olmayan yollarla üretiliyor. Ünlü markaların sahte ürünlerinin üretildiği bu yerlerde sağlığı tehdit eden kimyasallar kullanılıyor. Son zamanlarda pandemi ve tam kapanma nedeniyle lazer epilasyon seanslarına gidemeyen vatandaşlar ise ucuz ev tipi lazer cihazlarına merak salarak kullanmaya başladı. Güzellik Atölyesi kurucusu ve güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, kalıcı hasar ve tüylenmeyi artırabilen bu cihazlarla ilgili vatandaşları uyararak uzman desteği olmadan yapılan işlemlerin ciltte büyük problemler oluşturabileceğini söyledi. Güzellik uzmanı Özaydın, "Eticaret hepimiz için büyük bir risk taşıyor, bizler bile ürün ve cihaz alırken, araştırmalar içerisine giriyoruz. Biliyorsunuz Çin piyasası var, çok büyük bir pazar. Bizler alışveriş yaptığımız firmaların geçmişini araştırıyoruz, ürünler ve cihazlar nereden ithal ediliyor, diye araştırma yaparak köklü firmaları seçmeye çalışıyoruz. Evde olduğumuz süreçte herkes kendi güzellik uzmanı olmaya çalışıyor, ama ben bir uzman olarak yapmanız gereken şey cildinizi temiz tutmak. Cildinizi analiz ettirdikten sonra uzmanınız size tavsiye ettiklerini içerisinde nelerin olduğunu, neyi ne zaman ve nasıl kullanacağı söylerken, internetten kendi başımıza alışveriş yaptığımızda karşımızda muhatap bulamıyoruz. Sahte ürünlere çok dikkat etmemiz gerekiyor, hem kozmetik, cilt bakımları, kişisel bakım gibi ürünleri bilindik ve belli firmalar ile çalışmalıyız. Lazer epilasyon işlemi için merkezlerimize geldiğinizde biz oradaki kıl kökü anatomisine göre çalışıyoruz, kıl kökündeki analizi derinliği ne inceliği ve kalınlığına kadar bakıp kriterlere uygunsanız sizi işleme alıyoruz. Ama evden kalkıp bir cihaz aldığınız zaman lazere uygunluk var mı ya da yok gibi analizi yapılmadan cihazın ayarlarını ayarlamadan gelişi güzel işlem yapılıyor. Buda maalesef vücuttaki bazı tüylerdeki tetiklemelerde bulunuyor, artışlar oluyor. İnsan vücudunda ayak tabanı ve avuç içi dışında tüyler vardır. Ama her tüy lazer epilasyona uygun değildir, her zaman işi ehline ve uzmanına bırakalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne kınama
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi meclisinden İsrail’in zulmüne ...
Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüste 1990 kilo sahte deterjan ele geçirildi
2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER 2 Tonluk sahte deterjanı piyasaya sürecekti, ...
Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının Kars’ta değil, Silvan’da olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Moğolları ilk kez durduran Harzemşah’ın mezarının ...
Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu ulaşım aracının da karıştığı ...
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 19 sporcudan su altında '19 Mayıs' ...
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı
Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu ...
Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu gençlerle bir araya geldi
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarınıza sahip çıkın
Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ...
Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 vatandaşa destek sundu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi pandemi döneminde 69 bin 900 ...
HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, ilk günkü kararlılıkla ...
Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
YEREL HABERLER Bağlar’da vatandaş huzuru gül parkında buluyor
Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’u Avrupa Şampiyonasında temsil ...
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Milli sporculardan Vali Karaloğlu’na 19 Mayıs ziyareti
YEREL HABERLER Milli sporculardan Vali Karaloğlu’na 19 Mayıs ...
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Gökgöz: "Bu olayın içerisinde parmağı olan kardeşim dahi olsa cezasını versinler"
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Gökgöz: "Bu ...
Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden ...
Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış'tan evde cilt bakımı tavsiyeleri
YEREL HABERLER Uzman Estetisyen Jiyan Dalmış'tan evde cilt bakımı ...
Dicle'de 19 Mayıs etkinlikleri
YEREL HABERLER Dicle'de 19 Mayıs etkinlikleri
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimi (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket ...
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket ...