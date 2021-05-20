Uzman estetisyen Jiyan Dalmış'tan kuru cilde sahip olanlara bakım önerileri

Rimena Beauty yetkilisi uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kuru cilde sahip olan vatandaşlara bakım önerilerinde bulundu.

Cilt bakımının herkes için gerekli olduğunu belirten uzman estetisyen Dalmış, bu noktada, kuru bir cilde sahip olan vatandaşların cilt bakımını asla aksatmaması gerektiğini söyledi. Dalmış, “Kuru ciltlerin tahriş olmaya müsait bir yapısı bulunuyor. Bu noktada, cildinizi asla fırçalamamalısınız. Daha önce de söylediğimiz üzere nazik bir şekilde yıkamanız şart. Gece yatmadan evvel cildinizi doğru ürünleri kullanarak temizlemelisiniz. Bu sayede, sabah kalktığınızda cildiniz için ekstra bakım işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Piyasada çok sayıda cilt temizleyici bulunuyor. Bu noktada, kuru ciltlere en iyi gelen ürünlerin cildi hiçbir şekilde kurutmayan ve sabun içermeyen cilt temizleyiciler olduğunu söyleyebiliriz. Vücut sütleri, doğal içerikli yağlar ve bebe yağları, sizin için en iyi tercih olabilir. Cilt temizleyici arayışında iseniz size birkaç tavsiyemiz olacak. Kuru cilt bakımında maske ve nemlendirme de bir hayli önem taşıyor. Nem maskelerinin kuru ciltler için hayati öneme sahip olduğundan bahsetmeliyiz. Bu maskeleri haftalık veya aylık olarak uygulayabilirsiniz. Nem maskeleri sayesinde cildiniz kendine gelecektir. Cildinizde bulunan gözenekler kapanacaktır. Bir başka deyişle, sağlıklı ve iyi görünümlü bir cilde sahip olacaksınız. Kuru bir cildiniz varsa yüzünüzü yıkarken veya temizlerken ılık su tercih etmelisiniz. Sıcak suyun yağı hızlı temizleme gibi bir özelliği bulunur. Bu yüzden, yüzünüzü ılık suyla temizlemeniz doğru olacaktır. Son olarak, duş sürenizi beş dakika ile sınırlandırmalısınız” dedi.

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